Xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 đạt 888 tỷ USD, nhập siêu gần 19,4 tỷ USD

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong quý III/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 337,76 tỷ USD, tăng 35,9%, tương ứng tăng 89,25 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Ảnh minh hoạ.

Trong đó, xuất khẩu đạt 167,55 tỷ USD, tăng 30,2%; nhập khẩu đạt 170,21 tỷ USD, tăng 42,1%. Như vậy, trong quý III, Việt Nam nhập siêu 2,66 tỷ USD.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 888,03 tỷ USD, tăng 30,4%, tương ứng tăng 207,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 434,32 tỷ USD, tăng 24,5%; nhập khẩu đạt 453,71 tỷ USD, tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận mức nhập siêu 19,39 tỷ USD.

Xét theo khu vực doanh nghiệp, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 9 tháng đạt 685,1 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 349,55 tỷ USD, tăng 29,5%; nhập khẩu đạt 335,55 tỷ USD, tăng 42%.

Cùng với đà tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu, số thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này tiếp tục tăng. Trong quý III/2026, số thu đạt 132.169 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 399.638 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán được giao và 77,4% chỉ tiêu phấn đấu. Đến hết quý III, một số Chi cục Hải quan khu vực đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Theo Cục Hải quan, mức tăng thu có sự đóng góp của nhiều nhóm hàng nhập khẩu, trong đó có nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, ô tô nguyên chiếc, đá quý, kim loại quý, dầu thô, quặng khoáng sản và dầu mỏ.

Đáng chú ý, nhóm nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất đạt trị giá 77,46 tỷ USD, chiếm 55,8% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế.

Đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc, trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng nhập khẩu đạt hơn 192.700 chiếc, trị giá khoảng 4,4 tỷ USD, tăng 24,4% về lượng và 31,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm hàng này góp phần làm tăng thu ngân sách 7.990 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu và thu ngân sách, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong quý III/2026 tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi; số vụ vi phạm và trị giá hàng hóa vi phạm tăng, trong đó có những vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Trong quý III, cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 5.650 vụ, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 8.070,6 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 12 vụ, chuyển nguồn tin và kiến nghị khởi tố 45 vụ. Số thu ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 396,4 tỷ đồng, tăng 116,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 17.068 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 17.996,8 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 19 vụ, chuyển khởi tố 115 vụ; số thu ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 1.007,5 tỷ đồng.

Xét theo tuyến hoạt động, tuyến đường biển chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất trong quý III, với 3.398 vụ, tương đương 60,1% tổng số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Các hành vi vi phạm nổi lên gồm khai sai mã số hàng hóa, thuế suất; nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép hoặc không có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Tình hình vi phạm trên các tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và bưu điện cũng tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trước diễn biến trên, Cục Hải quan triển khai các kế hoạch kiểm soát trọng điểm, trong đó tập trung phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, kim khí quý và đá quý qua biên giới. Đồng thời, cơ quan Hải quan tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và cơ quan hải quan các nước nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Một số vụ việc điển hình được phát hiện trong thời gian qua gồm vụ vận chuyển 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật thuộc họ mèo cỡ lớn từ Cộng hòa Dân chủ Congo về Việt Nam qua cảng Quy Nhơn; vụ bắt giữ hơn 70.000 lít dầu FO trên vùng biển Hải Phòng.

Trong công tác phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, toàn ngành Hải quan tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030; thực hiện chiến dịch hợp tác phòng, chống ma túy với Hải quan Hàn Quốc năm 2026 và đầy đủ nghĩa vụ thành viên trong các ban chỉ đạo của Chính phủ, tổ công tác liên ngành.

Kết quả, lực lượng Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 44 vụ với 56 đối tượng; trong đó, cơ quan Hải quan chủ trì bắt giữ 18 vụ. Tổng tang vật thu giữ gần 2 tấn ma túy các loại.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, mức nhập siêu gia tăng cùng những diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan, bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm.