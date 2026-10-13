Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD, hướng tới mốc 1.200 tỷ USD

Ngoại thương Việt Nam tăng thêm hơn 207 tỷ USD sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 118 tỷ USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt mốc xấp xỉ 110 tỷ USD ghi nhận trong tháng 7 và tháng 8.

Lũy kế 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%; nhập khẩu đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tăng khoảng 85,4 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng khoảng 121,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, lĩnh vực điện tử tiếp tục đóng góp lớn vào hoạt động ngoại thương. Hết tháng 9, xuất khẩu điện tử đạt 175,4 tỷ USD, trong khi nhập khẩu nhóm hàng này đạt khoảng 197 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu điện tử vượt 372 tỷ USD, chiếm khoảng 42% tổng kim ngạch cả nước.

Dù vậy, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến Việt Nam nhập siêu 19,42 tỷ USD sau 9 tháng. Riêng tháng 9, cán cân thương mại đảo chiều, ghi nhận xuất siêu 1,27 tỷ USD, giúp mức nhập siêu lũy kế giảm so với 20,46 tỷ USD sau 8 tháng.

Bên cạnh quy mô thương mại mở rộng, chất lượng tăng trưởng vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Theo ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công thương), khoảng 90,5% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, song mức độ tập trung nguồn cung còn cao.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 80,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 350,41 tỷ USD; trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước đạt 83,89 tỷ USD, chiếm 19,3%.

Theo tính toán, để đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1.200 tỷ USD trong cả năm, Việt Nam cần có thêm khoảng 312 tỷ USD trong quý IV, tương đương bình quân khoảng 104 tỷ USD mỗi tháng.

Nhu cầu sản xuất và tiêu dùng tăng vào những tháng cuối năm được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ hoạt động thương mại. Tuy nhiên, áp lực từ biến động thương mại toàn cầu và nguy cơ phòng vệ thương mại vẫn hiện hữu.

Lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị chủ động nhận diện rủi ro, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường và tăng cường cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại. Mục tiêu được đặt ra là đưa mức nhập siêu trong thời gian còn lại của năm xuống dưới 10 tỷ USD.