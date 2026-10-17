Xuất nhập khẩu 2026 ước đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, báo cáo đánh giá năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đồng bộ nhiều chủ trương, quyết sách lớn, có tính chiến lược, bao quát các nền tảng và động lực phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực, từng bước định hình mô hình, thể chế phát triển và phương thức quản trị quốc gia phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh vượt dự báo, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, xung đột gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, điều chỉnh chính sách của các nước đã tác động mạnh, trực tiếp làm suy giảm tăng trưởng kinh tế của các quốc gia và thương mại quốc tế, gia tăng lạm phát, đặc biệt giá xăng dầu, giá nhiều mặt hàng chiến lược tăng mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu KTXH chủ yếu

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong bối cảnh đó, với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát các nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động; đồng thời quyết liệt đổi mới căn bản phương thức làm việc, tổ chức thực hiện theo hướng khoa học, hợp lý, hiệu quả; chủ động nhận diện, xử lý ngay các vấn đề đột xuất, phát sinh. Các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu KTXH chủ yếu. Nổi bật là:

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; các động lực tăng trưởng được phát huy, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển.

Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác được điều hành chủ động, linh hoạt. Thu NSNN cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360 nghìn tỷ đồng.

Đến hết năm 2026, nợ công khoảng 33-34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32-33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28-29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn, tỉ giá ổn định, thanh khoản hệ thống tín dụng được cải thiện.

Ngân hàng Nhà nước thông qua các biện pháp điều hành và đã chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng thống nhất giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo đúng chủ trương của Trung ương, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Lần đầu tiên thị trường chứng khoán được nâng hạng; Moody's nâng triển vọng của Việt Nam từ mức "Ổn định" lên "Tích cực". Các tổ chức quốc tế đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Trong bối cảnh giá dầu thô và nhiều mặt hàng tăng mạnh nhưng nhờ chủ động quyết liệt kết hợp các biện pháp, cơ chế, chính sách: Đẩy mạnh sản xuất xăng dầu trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, sử dụng kịp thời các công cụ thuế, phí, ứng NSNN nên vẫn bảo đảm nguồn cung, giữ giá xăng dầu ở mức thấp so với khu vực; huy động, điều tiết hợp lý nguồn điện nên bảo đảm cung ứng và không tăng giá trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhất từ trước tới nay, nhất là phục vụ mục tiêu tăng trưởng, đầu tư cho khoa học công nghệ, trung tâm dữ liệu. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá nên CPI bình quân 9 tháng chỉ tăng ở mức 4,52%.

Cả ba khu vực kinh tế đều tăng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, các động lực tăng trưởng truyền thống được tập trung đẩy mạnh, các động lực mới bước đầu được thúc đẩy. Trong 9 tháng, công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015. Nông nghiệp duy trì ổn định; dịch vụ phát triển tích cực, khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%, cao nhất từ trước đến nay. Xuất nhập khẩu tăng 30,4%, cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân đầu tư công đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ gần 13% (tương đương 202 nghìn tỷ đồng).

Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, cao nhất từ năm 2021, tập trung nhiều vào chế biến, chế tạo, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn. Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ hai, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; kiến tạo thể chế phát triển, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW.

Chính phủ đã và đang trình Quốc hội nhiều luật, nghị quyết quan trọng với các cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, nhất là: miễn, giảm thuế, nâng ngưỡng chịu thuế; cơ chế vượt trội huy động nguồn lực cho các vùng, cực tăng trưởng; chuyển từ hỗ trợ sang phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân; khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; xử lý triệt để, hiệu quả các vấn đề tồn đọng kéo dài, đặc biệt là các dự án về đất đai, năng lượng, y tế; hợp nhất 04 Chương trình mục tiêu quốc gia, tăng quyền chủ động cho địa phương.

Đang triển khai rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để giảm mạnh chi phí đầu vào thông qua các biện pháp quyết liệt giảm giá bất động sản, cắt giảm tối đa khâu trung gian, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng rà soát hệ thống pháp luật; tập trung xử lý các quy định chồng chéo, bất cập; khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản hướng dẫn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp (là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay). Hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từng bước vận hành thông suốt chính quyền địa phương 02 cấp theo các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan, xử lý giao thoa chức năng, nhiệm vụ (về quản lý khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, doanh nghiệp nhà nước...). Hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các thôn, tổ dân phố; khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán; đẩy mạnh sắp xếp trường học, bệnh viện, đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết liệt xử lý khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao năng lực thực thi cấp cơ sở.

Thứ ba, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác không gian phát triển mới.

Hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khởi công đồng loạt 05 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, văn hoá, xã hội...

Quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển; đến hết tháng 9, có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý (với tổng diện tích gần 196 nghìn ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng). Hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý để xử lý dứt điểm vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời, khoáng sản...

Thứ tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực gắn với giải quyết các bài toán lớn của quốc gia. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về tài chính, đầu tư. Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số được tích cực triển khai.

Đề án 06 mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; hạ tầng dữ liệu được mở rộng; ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia được vận hành ổn định. Đã ban hành danh mục công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp 43/139 quốc gia, tăng 01 bậc, trong đó Việt Nam đứng đầu thế giới về tỉ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa.

Thứ năm, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện.

Các chính sách xã hội, chế độ đối với thương binh, liệt sĩ, người có công và thân nhân được nâng lên, đồng thời mở rộng về diện bao phủ và hướng mạnh về cơ sở. Trợ cấp, phụ cấp đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tăng 8%. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả.

Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được thúc đẩy mạnh mẽ; thu nhập người lao động tăng, từ 01/7/2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Tập trung triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa có nhiều kết quả tích cực; nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức thành công; công nghiệp văn hóa tiếp tục phát triển. Tập trung triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch, chỉ số phát triển du lịch và lữ hành của Việt Nam tăng 07 bậc so với năm 2024.

Thứ sáu, đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được tích cực triển khai theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo các cấp gắn với bảo đảm chất lượng dạy và học; từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; rà soát, hoàn thiện nội dung sách giáo khoa.

Chất lượng các cấp học từng bước được nâng lên; triển khai chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực ưu tiên; sử dụng thống nhất 01 bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung và phấn đấu miễn phí từ năm học 2028-2029; quyết liệt xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp; tiếp tục miễn, giảm học phí. Việt Nam đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân bước đầu chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; năm 2026 có khoảng 97% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, 88,2% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử. Y tế cơ sở, y tế dự phòng được củng cố. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026 ước đạt 95,5%. Đưa Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động.

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phù hợp với không gian phát triển mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Quản lý, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản được tăng cường; chú trọng quản lý chặt chẽ khoáng sản chiến lược. Tăng cường năng lực phân tích, dự báo, chủ động ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thiệt hại do thiên tai giảm mạnh cả về người và tài sản; 10 tháng năm 2026, thiệt hại về tài sản là 3.498 tỷ đồng, giảm khoảng 92%, số người chết và mất tích là 68, giảm gần 70% so với cùng kỳ.

Thứ tám, quốc phòng, an ninh được củng cố, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện.

Công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược được tăng cường, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Ưu tiên nguồn lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng. Nghiên cứu, chế tạo thành công các trang thiết bị, vũ khí, khí tài hiện đại. Đẩy mạnh thực hiện đầu tư các dự án lưỡng dụng.

Các nghị quyết của Trung ương về bảo đảm an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương được triển khai đồng bộ. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo. Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vi phạm xuất xứ, sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, tội phạm ma túy, công nghệ cao...

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo nền tảng cho phát triển đất nước; trong 9 tháng đã nâng cấp quan hệ với 07 đối tác. Đối ngoại cấp cao được triển khai chủ động, liên tục, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, huy động nguồn lực, mở rộng thị trường. Chủ động ứng phó linh hoạt các vấn đề phát sinh trong khu vực và thế giới. Tích cực đàm phán hiệp định thương mại với các đối tác. Vai trò của Việt Nam tại ASEAN và các cơ chế đa phương tiếp tục được nâng cao.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực lớn; thị trường tiền tệ, tỉ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Do nhu cầu vốn đầu tư lớn và sức ép lạm phát nên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao.

Huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế. Tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ cho tăng năng suất, năng lực quản trị, đổi mới mô hình phát triển cần phải được tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Còn một số hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, điện, thậm chí là tiêu cực, sai phạm. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; tăng trưởng kinh tế chưa lan tỏa đồng đều; ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ… chưa được xử lý triệt để; thiên tai, thời tiết cực đoan khó lường; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, ma túy... còn phức tạp.

Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đã thể hiện đầy đủ nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh các bài học: Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đoàn kết, thống nhất, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo; phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định đúng thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Báo cáo đánh giá tổng quát, KTXH năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, từng bước hình thành và củng cố những nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước, nổi bật là: (1) Thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển; (2) Tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; các động lực tăng trưởng ngày càng được thúc đẩy, các nguồn lực được khơi thông; phân bổ, sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả KTXH; điều hành hiệu quả giá cả các mặt hàng thiết yếu, đầu vào của nền kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát; (3) Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao có bước phát triển mới; (4) Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, ưu tiên nguồn lực phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên; (5) Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được củng cố, tăng cường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế đất nước. Những kết quả này góp phần tạo đà, tạo thế, tạo lực để tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau.

Thứ nhất, điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; có giải pháp quyết liệt, hiệu quả giảm lãi suất cho vay; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy thị trường trong nước thông qua các biện pháp kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu.

Thứ hai, các địa phương phải phấn đấu quyết liệt đạt mức tăng trưởng cao nhất, đặc biệt là các cực tăng trưởng lớn.

Thứ ba, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ các dự án tồn đọng.

Thứ tư, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao; hoàn thành "100 ngày cao điểm" xử lý các điểm nghẽn để triển khai hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền.

Thứ năm, chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Lễ, Tết; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thứ sáu, đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá để nâng cao chất lượng dạy và học; bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú; khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy định về thuốc, thiết bị y tế; giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ bảy, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.