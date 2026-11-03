Xuất nhập khẩu 10 tháng lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, xuất siêu 2 tháng liên tiếp

Xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 lần đầu ghi nhận tổng kim ngạch vượt mốc 1.000 tỷ USD. Ảnh: Cấn Dũng

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%; nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm 2025 xuất siêu 19,49 tỷ USD.

Riêng tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cán cân thương mại tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau mức xuất siêu 1,30 tỷ USD trong tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp Việt Nam ghi nhận xuất siêu trong năm 2026.

Về xuất khẩu, kim ngạch tháng 10 đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,73 tỷ USD, tăng 9,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 81,2%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng, nhập khẩu hàng hóa đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê, cán cân thương mại 10 tháng năm 2026 ghi nhận khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,76 tỷ USD.

Điện tử, máy tính và linh kiện dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu đạt 149,41 tỷ USD

Về cơ cấu hàng hóa, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 8 mặt hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD, chiếm 73,4%.

Điện tử, máy tính và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch đạt 149,41 tỷ USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 63,27 tỷ USD, tăng 30,4%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 57,61 tỷ USD, tăng 18,4%.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực khác gồm dệt may đạt 33,74 tỷ USD, giày dép đạt 20,24 tỷ USD, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 16,94 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 15,01 tỷ USD, thủy sản đạt 10,36 tỷ USD.

Xét theo cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%.

Đối với nhập khẩu, trong 10 tháng có 47 mặt hàng đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 95% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, 8 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,3%.

Điện tử, máy tính và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, đạt 215,25 tỷ USD, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 60,06 tỷ USD, tăng 21,1%.

Đáng chú ý, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 481,03 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 58,5%; nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 30,28 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%; nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm 2025 xuất siêu 19,49 tỷ USD.