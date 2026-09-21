Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu Việt Nam sang Nhật Bản đạt 20,4 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Với quy mô này, Nhật Bản tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng đối với hàng hóa Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.

Dệt may dẫn đầu nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, đạt 2,79 tỷ USD. Tiếp đến là phương tiện vận tải và phụ tùng với 2,27 tỷ USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 2,09 tỷ USD.

Các nhóm hàng công nghiệp và chế biến cũng ghi nhận kim ngạch đáng kể. Điện thoại và linh kiện đạt 1,83 tỷ USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,67 tỷ USD. Trong khi đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,48 tỷ USD, còn thủy sản mang về 1,11 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 18,1 tỷ USD, tăng 13,2% trong 8 tháng đầu năm. Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 6,7 tỷ USD, tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với 3,4 tỷ USD.

Cán cân thương mại vì thế nghiêng về Việt Nam, với mức xuất siêu 2,32 tỷ USD. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Nhật Bản đạt 38,6 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026.