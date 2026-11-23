Đà tăng trưởng xuất khẩu viên nén gỗ của Việt Nam đang chững lại. Nguồn: Forest Trends.

Theo báo cáo tháng 11/2026 của Forest Trends, xuất khẩu viên nén của Việt Nam trong 3 quý của năm 2026 tiếp tục đối mặt với những khó khăn về thị trường, khi cả lượng và giá trị xuất khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với đà tăng trưởng ghi nhận trong năm 2024 và 2025.

NHẬT BẢN LÀ ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU VIÊN NÉN LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM

Tổng hợp từ dữ liệu Hải quan Việt Nam, Forest Trends cho biết năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 4,9 triệu tấn viên nén, đạt giá trị 787,1 triệu USD. Năm 2023, lượng xuất khẩu giảm còn 4,7 triệu tấn, giá trị đạt 679,6 triệu USD. Sang năm 2024, xuất khẩu phục hồi lên 6 triệu tấn, thu về 805,2 triệu USD. Đặc biệt, năm 2025, lượng xuất khẩu đạt 8,3 triệu tấn, giá trị lên tới 1,212 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2026, lượng xuất khẩu chỉ đạt 5,9 triệu tấn, giá trị 874,5 triệu USD, cho thấy đà tăng trưởng của ngành viên nén đang chững lại.

Nguồn: Forest Trends.

Về thị trường, Nhật Bản tiếp tục là đối tác nhập khẩu viên nén lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu sang quốc gia này đạt khoảng 4,4 triệu tấn, trị giá 670,8 triệu USD, chiếm 74,4% tổng lượng xuất khẩu viên nén của cả nước. Dù vậy, hoạt động này đang có dấu hiệu chững lại khi quý 3/2026 ghi nhận giá trị tăng nhẹ 1,3% nhưng khối lượng giảm 1,7% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai, với lượng nhập khẩu viên nén từ Việt Nam đạt 786,7 nghìn tấn, trị giá 89,8 triệu USD trong 9 tháng năm 2026. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường ghi nhận mức suy giảm đáng kể. Riêng trong quý 3/2026, lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm hơn 9,5% và giá trị giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự suy giảm nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này.

Xuất khẩu viên nén từng tháng của năm 2026 theo các thị trường chính. Nguồn: Forest Trends.

Với Liên minh châu Âu (EU), xuất khẩu viên nén gỗ sang thị trường này cũng chững lại trong quý 3/2026. Tính chung 9 tháng, lượng xuất khẩu sang thị trường này đạt 249,6 nghìn tấn, trị giá 38,1 triệu USD, chiếm 4,2% tổng lượng viên nén xuất khẩu của Việt Nam.

Các thị trường khác đạt tổng lượng xuất khẩu 474,8 nghìn tấn, với giá trị 75,8 triệu USD.

GIÁ XUẤT KHẨU SANG HÀN QUỐC GIẢM GẦN 13%

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh xuất khẩu viên nén 9 tháng năm 2026 là diễn biến giá tại các thị trường chủ lực có sự phân hóa rõ rệt.

Theo Forest Trends, trong 9 tháng năm 2026, giá xuất khẩu viên nén (FOB) bình quân của Việt Nam đạt khoảng 148,3 USD/tấn, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm 2025. Xét theo từng thị trường trong giai đoạn này, giá xuất khẩu sang Nhật Bản đạt bình quân 153 USD/tấn, tăng 3,1%, trong khi Hàn Quốc chỉ đạt 114,2 USD/tấn, giảm 12,7%.

Diễn biến theo từng tháng cho thấy giá viên nén xuất khẩu sang Nhật Bản duy trì tương đối ổn định, dao động quanh mức 150-158 USD/tấn. Trong tháng 8/2026, giá đạt mức cao nhất 158,4 USD/tấn, trước khi giảm còn 152,8 USD/tấn vào tháng 9.

Trái lại, giá xuất khẩu sang Hàn Quốc có xu hướng giảm rõ rệt. Từ mức 117,5 USD/tấn trong tháng 1, giá tăng lên 123,6 USD/tấn trong tháng 2, sau đó dao động và giảm xuống mức 104,6 USD/tấn trong tháng 7. Đến tháng 9/2026, giá xuất khẩu đạt 107,1 USD/tấn.

Diễn biến giá xuất khẩu viên nén từng tháng trong năm 2026 theo thị trường. Nguồn: Forest Trends.

Xét diễn biến theo tháng, Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí thị trường tiêu thụ chủ lực. Cụ thể, lượng hàng xuất khẩu sang quốc gia này đạt 644,8 nghìn tấn trong tháng 1, giảm xuống 344,1 nghìn tấn vào tháng 2, sau đó phục hồi lên mức 633,7 nghìn tấn vào tháng 8. Sang tháng 9, con số này đạt 506 nghìn tấn.

Đối với Hàn Quốc, lượng xuất khẩu hàng tháng thấp hơn đáng kể và có xu hướng giảm vào cuối kỳ. Trong tháng 1, Việt Nam xuất khẩu 89,6 nghìn tấn viên nén sang thị trường này; tháng 3 và tháng 4 lần lượt đạt 104,8 nghìn tấn và 109,3 nghìn tấn. Đến tháng 9, lượng xuất khẩu giảm còn 76,7 nghìn tấn.

Những diễn biến trên cho thấy hoạt động xuất khẩu viên nén của Việt Nam đang phụ thuộc lớn vào một số thị trường chủ lực, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi Nhật Bản vẫn duy trì vai trò thị trường tiêu thụ lớn nhất, nhu cầu suy yếu tại Hàn Quốc đang tạo sức ép đáng kể đối với kết quả xuất khẩu chung.

Bên cạnh những biến động về nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường chủ lực, xuất khẩu viên nén gỗ của Việt Nam còn chịu sức ép từ những hạn chế nội tại của ngành. Theo phân tích của các chuyên gia, một trong những nguyên nhân là chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh về giá chưa cao.

Trước đây, Việt Nam từng là quốc gia xuất khẩu viên nén gỗ hàng đầu thế giới, nhưng những năm gần đây, nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan và Indonesia, đã gia tăng xuất khẩu, trở thành những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong khi đó, viên nén gỗ của Việt Nam thường bị đánh giá có chất lượng thấp hơn sản phẩm của các nước này.

Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cũng dẫn đến việc hạ giá bán để giành đơn hàng, kéo mặt bằng giá xuống thấp, thậm chí tiệm cận hoặc thấp hơn giá thành sản xuất.

Một điểm nghẽn khác nằm ở chuỗi cung ứng và nguồn nguyên liệu. Ngành viên nén Việt Nam hiện phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu thứ cấp, chủ yếu là phụ phẩm từ chế biến gỗ như mùn cưa, vỏ bào và cành nhỏ. Nguồn nguyên liệu này thiếu ổn định, phụ thuộc vào mùa vụ cũng như tình hình sản xuất, tiêu thụ của ngành đồ gỗ.

Đáng chú ý, việc sử dụng nguồn gỗ trôi nổi hoặc nguyên liệu nhập khẩu khó truy xuất nguồn gốc đang gây trở ngại cho doanh nghiệp trong quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng và sản xuất bền vững như FSC, PEFC, SBP, cũng như những quy định ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, trong đó có Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và tính bền vững.