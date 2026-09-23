Xuất khẩu vào thị trường Halal: Chứng nhận mới là bước đầu

Sáng 23-9, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 9-2026, chủ đề “Halal Việt Nam: Nhận diện năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường và cơ chế phối hợp để thúc đẩy xuất khẩu”.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết thị trường Halal có quy mô hàng nghìn tỷ USD, đang mở rộng từ thực phẩm sang mỹ phẩm, du lịch, tài chính, logistics và nhiều lĩnh vực dịch vụ. Đây là cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát huy thế mạnh về nông sản, thực phẩm, thủy sản và sản phẩm chế biến. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cung ứng, đáp ứng tiêu chuẩn của từng quốc gia.

Sản phẩm mật hoa dừa Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều nhà mua hàng quốc tế trong lĩnh vực Halal. Ảnh: MINH XUÂN

Theo Bộ Công Thương, quy mô thị trường Halal đạt khoảng 2.600 tỷ USD năm 2024, dự kiến tăng lên 3.560 tỷ USD vào năm 2029. Riêng thực phẩm Halal đạt khoảng 1.530 tỷ USD.

Ông Phùng Văn Thành, Tham tán thương mại Việt Nam tại Malaysia, cho biết nước này có gần 35 triệu dân, hơn 60% theo đạo Hồi; thuộc nhóm 5 quốc gia nhập khẩu thực phẩm Halal hàng đầu trong Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), với giá trị khoảng 20 tỷ USD/năm. Quy mô thị trường thực phẩm Halal Malaysia khoảng 50 tỷ USD/năm.

Tại Trung Đông, ông Trương Xuân Trung, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại UAE, cho biết UAE phải nhập khẩu khoảng 80% nhu cầu lương thực, thực phẩm, đồng thời là trung tâm tái xuất quan trọng của khu vực. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út chi khoảng 18 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu thực phẩm, nông sản, nhưng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm Halal của Việt Nam sang thị trường này năm 2025 mới đạt khoảng 180 triệu USD.

Sản phẩm nước trái cây chế biến của doanh nghiệp Việt là nhóm hàng tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Halal. Ảnh: MINH XUÂN

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Vũ Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Nhà Xanh Toàn Cầu, cho rằng chứng nhận Halal mới là điều kiện ban đầu. Doanh nghiệp đã dành nhiều năm chuẩn hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu chứng nhận nhưng vẫn khó có đơn hàng lớn do mỗi quốc gia có yêu cầu, văn hóa tiêu dùng và hệ thống phân phối khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp cần hệ thống thương vụ cung cấp thông tin cụ thể về nhu cầu sản phẩm, yêu cầu thị trường và hỗ trợ kết nối nhà nhập khẩu.

Ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh, niềm tin có ý nghĩa đặc biệt tại thị trường Halal. Doanh nghiệp cần có chiến lược riêng về xây dựng, bảo vệ thương hiệu và duy trì chất lượng sản phẩm. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, hệ thống thương vụ và các hiệp hội để đưa hàng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal toàn cầu.