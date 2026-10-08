Xuất khẩu trực tuyến vẫn còn nhiều dư địa chưa khai thác
Xuất khẩu qua thương mại điện tử năm 2025 tăng trưởng 78%, phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh sang kênh trực tuyến. Tuy nhiên, tổng giá trị mới đạt khoảng 4,45 tỷ USD, ở mức khiêm tốn so với quy mô chung của nền kinh tế. Đây cũng nội dung được các diễn giả bàn luận, tìm giải pháp tại Diễn đàn Thương mại điện tử Xuyên biên giới VOIEF 2026 tổ chức sáng 8/10.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xuat-khau-truc-tuyen-van-con-nhieu-du-dia-chua-khai-thac-421414.htm