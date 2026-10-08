Xuất khẩu trực tuyến vẫn còn nhiều dư địa chưa khai thác

Sở hữu tỷ lệ lao động qua đào tạo cao, cùng nguồn lực và lợi thế đặc biệt, nhưng Hà Nội vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng thành phố cần tạo những nhiệm vụ đủ lớn, trao quyền và nguồn lực để nhân tài, doanh nghiệp cùng tạo ra giá trị mới.