Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu qua thương mại điện tử ảnh: minh họa

Mở rộng kênh bán hàng, thay đổi cách tiếp cận thị trường

Thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra một phương thức xuất khẩu mới cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thay vì phải xây dựng mạng lưới phân phối tại nước ngoài hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào các đối tác nhập khẩu, doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng thông qua sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và các mô hình bán hàng đa kênh.

Tại Diễn đàn về phát triển Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam diễn ra mới đây, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương nhận định, thương mại điện tử đang thay đổi nhanh chóng. Sự dịch chuyển này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt, nhất là những đơn vị còn hạn chế về vốn, quan hệ kinh doanh và năng lực tiếp cận thị trường quốc tế.

Theo ông Đoàn Quốc Tâm, Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), giai đoạn 2026-2030 có thể trở thành thời kỳ cất cánh của thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong giai đoạn này, mô hình B2B tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đồng thời song hành với B2C và D2C, tức doanh nghiệp bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Cơ hội đặc biệt rõ với doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi nền tảng trực tuyến có thể giúp họ tiếp cận người mua ở nước ngoài mà không phải đầu tư ngay hệ thống bán lẻ vật lý. Tuy nhiên, hiện diện trên nền tảng không đồng nghĩa với việc có thể bán hàng hiệu quả. Doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tính toán đầy đủ chi phí trước khi mở rộng quy mô.

Bà Hoàng Ngọc Anh, Quản lý tài khoản cấp cao Amazon Global Selling Việt Nam cho rằng, xuất khẩu qua thương mại điện tử không phải con đường dễ dàng. Nhiều doanh nghiệp trong nước vốn quen xuất khẩu B2B với số lượng lớn cho đối tác nước ngoài, trong khi bán lẻ xuyên biên giới đòi hỏi cách tổ chức khác. Sản phẩm phải có quy cách, nhãn mác, thông tin và chất lượng phù hợp với yêu cầu của thị trường nhập khẩu cũng như tiêu chuẩn bán lẻ.

Bà Ngọc Anh ví những yêu cầu này như “hộ chiếu” của sản phẩm. Doanh nghiệp cần chuẩn bị từ khâu phát triển sản phẩm, thay vì chỉ đưa hàng lên sàn rồi mới xử lý các vấn đề phát sinh.

Một trong những thay đổi quan trọng là chuyển tư duy từ bán theo lô lớn sang phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu và hành vi mua sắm của từng cá nhân. Bà Ngọc Anh dẫn trường hợp một thương hiệu hạt điều Việt Nam vốn quen kinh doanh B2B, cung cấp hàng với số lượng lớn. Khi chuyển sang Amazon, doanh nghiệp nhận thấy người tiêu dùng Mỹ khó có nhu cầu mua nguyên một container hạt điều.

Đơn vị này đã chia nhỏ quy cách đóng gói, phát triển nhiều hương vị và thiết kế sản phẩm thuận tiện mang theo. Cách làm đáp ứng nhu cầu sử dụng khi đi dã ngoại, chơi thể thao, đồng thời hạn chế tình trạng hạt điều hút ẩm, làm giảm hương vị và chất lượng sau khi mở bao bì.

Nhu cầu cá nhân hóa cũng là xu hướng đáng chú ý. Người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan tâm đến sản phẩm mang dấu ấn riêng, chẳng hạn hàng hóa được in tên người mua hoặc người nhận quà.

Năng lực vận hành quyết định khả năng đi đường dài

Bán hàng trực tuyến xuyên biên giới giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cuối cùng, qua đó hiểu rõ hơn mong muốn của khách hàng. Trên các nền tảng như Amazon, quyết định mua hàng thường chịu ảnh hưởng bởi hình ảnh, nội dung giới thiệu và đánh giá của những người đã mua trước đó.

Theo bà Hoàng Ngọc Anh, phản hồi của khách hàng còn giúp nhà bán hàng nhận diện vấn đề trong quá trình sử dụng, từ đó điều chỉnh sản phẩm hoặc cách đóng gói cho những lô hàng tiếp theo. Khi kết hợp dữ liệu bán hàng với các công cụ AI trên nền tảng, doanh nghiệp có thể phân tích nhu cầu, nhận diện cơ hội và cập nhật xu hướng tiêu dùng theo thời gian thực.

Dù vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối mặt với những rào cản đáng kể. Ông Đoàn Quốc Tâm cho rằng, thách thức đầu tiên là thiếu thông tin về thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp chưa có đủ dữ liệu để hiểu nhu cầu, thị hiếu, đối thủ cạnh tranh và yêu cầu của thị trường mục tiêu. Thách thức thứ hai nằm ở thủ tục.

Chi phí logistics cũng là vấn đề khiến nhiều nhà bán hàng chưa lường hết khi bắt đầu kinh doanh trên nền tảng xuyên biên giới. Theo ông Đoàn Quốc Tâm, chi phí không chỉ phát sinh ở chiều vận chuyển hàng đi mà còn ở chiều hàng về, nhất là khi sản phẩm bị lỗi, khách hàng trả lại hoặc phát sinh các vấn đề sau bán. Những khoản chi này có thể trở nên tốn kém và khó kiểm soát đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có doanh nghiệp từng bắt đầu bán hàng trực tuyến nhưng sau đó phải dừng cuộc chơi vì không tính đủ chi phí.

Bên cạnh việc xác định chi phí logistics, nhà bán hàng cần tính toán toàn bộ cơ cấu tài chính. Bà Ngọc Anh cho biết, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới có các khoản phí cố định và chi phí biến đổi, tùy thuộc ngành hàng, kích thước, trọng lượng sản phẩm và cách định giá. Doanh nghiệp cần tính cả chi phí vận chuyển, lưu kho, xử lý đơn hàng và các dịch vụ liên quan để xác định biên lợi nhuận thực tế.

Bài toán tài chính cần được nhìn trong dài hạn. Năm đầu tiên thường là giai đoạn doanh nghiệp đầu tư xây dựng gian hàng, phát triển thương hiệu, thử nghiệm sản phẩm và hoàn thiện quy trình vận hành. Vì vậy, điểm hòa vốn có thể chưa xuất hiện ngay trong năm đầu. Nhà bán hàng cần thường xuyên đánh giá hiệu quả, tìm những khoản chi có thể tối ưu và xác định lộ trình đạt điểm hòa vốn, thay vì chỉ nhìn vào doanh thu đơn hàng.

Amazon Global Selling khuyến nghị doanh nghiệp chuẩn bị lộ trình theo mô hình bảy bước, bắt đầu bằng việc xác định sản phẩm muốn bán và năng lực hiện có. Tiếp đó là xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm, kế hoạch tài chính và đội ngũ phụ trách; tổ chức chuỗi cung ứng; lựa chọn hình thức hoàn tất đơn hàng; tìm kiếm đối tác logistics; vận hành tài khoản và xây dựng thương hiệu.

Thực tế, cơ hội không chỉ dành cho doanh nghiệp lớn hay thương hiệu đã có tên tuổi. Nhiều doanh nghiệp địa phương và người trẻ lựa chọn nền tảng xuyên biên giới như một kênh khởi nghiệp, tìm kiếm doanh thu từ thị trường quốc tế rồi tái đầu tư phát triển hoạt động trong nước. Tuy nhiên, để duy trì kinh doanh, doanh nghiệp phải chú trọng quản lý tồn kho, chăm sóc khách hàng, chất lượng sản phẩm và khả năng giao hàng đúng cam kết.

Doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu và chọn kênh phù hợp với sản phẩm, năng lực cung ứng cũng như khả năng phục vụ khách hàng tại từng thị trường riêng.

Theo ông Trần Thanh Hải, để thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển hiệu quả cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Sự tham gia không chỉ giới hạn ở doanh nghiệp bán hàng mà còn cần các đơn vị logistics, thanh toán, bảo mật và những nhà cung cấp dịch vụ liên quan trong toàn bộ quy trình.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện hoạt động thương mại điện tử và logistics thuận lợi, yên tâm hơn.