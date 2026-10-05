Xuất khẩu tiêu thu về 1,4 tỷ USD sau 9 tháng, tăng hơn 10%

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 9 ước đạt 22.900 tấn, với giá trị 148,4 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 214,4 nghìn tấn và 1,4 tỷ USD, tăng 15% về khối lượng và tăng 10,2% về giá trị so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá tiêu xuất khẩu bình quân trong 9 tháng ước đạt 6.507,6 USD/tấn, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 – 2026. Nguồn: Bộ Công Thương/Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC)

Theo thông tin từ Bản tin Thị trường Nông, Lâm, Thủy sản ngày 30/9 (Bộ Công Thương), tại cảng khu vực TP HCM, giá hạt tiêu xuất khẩu cuối tháng 9 biến động nhẹ so với ngày 28/8. Giá tiêu đen loại 500 g/l giảm 20 USD/tấn, xuống còn 5.970 USD/ tấn vào ngày 28/9. Trong khi đó, giá tiêu đen loại 550 g/l tăng 25 USD/tấn, lên mức 6.075 USD/tấn; giá hạt tiêu trắng tăng 50 USD/tấn, lên mức 8.450 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới cuối tháng 9 diễn biến không đồng nhất. Cụ thể, giá hạt tiêu tại Indonesia và Malaysia giảm, giá tại Brazil tăng nhẹ so với cuối tháng 8.

Về thị trường, Mỹ, Đức và Thái Lan là ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, lần lượt chiếm 26,7%, 6,1% và 4,4% thị phần.

Trong 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Thái Lan ghi nhận mức tăng 52,8%, trong khi xuất khẩu sang Đức giảm 17%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với mức tăng 97,7% và giảm mạnh nhất ở thị trường Hàn Quốc với mức giảm 37,5%.

Nhìn chung, thị trường hạt tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt mà đang trong giai đoạn điều chỉnh và phân hóa theo từng quốc gia sản xuất. Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu chỉ biến động trong biên độ từ giảm 20 đến tăng 50 USD/tấn, thấp hơn mức giảm tại Indonesia. Đặc biệt, giá hạt tiêu đen loại 550 g/l và hạt tiêu trắng còn nhích tăng trong bối cảnh giá tại nhiều thị trường giảm, góp phần tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong thực hiện các hợp đồng xuất khẩu và hạn chế rủi ro từ biến động giá ngắn hạn

Trong tháng 9, giá hạt tiêu nội địa có xu hướng tăng mạnh và đạt đỉnh vào giữa tháng (10/9 và 15/9) với mức giá dao động từ 137.000- 141.000 đồng/kg, trước khi điều chỉnh giảm 1.000-2.000 đồng/kg vào cuối tháng, nhưng vẫn cao hơn mức đầu tháng.

Trong ngắn hạn, giá hạt tiêu trong nước nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao, phụ thuộc vào diễn biến giá thế giới và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu.