Xuất khẩu thủy sản vượt 9,1 tỷ USD, quý 4 được dự báo giảm nhịp

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản tháng 9/2026 ước đạt 1,135 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ, đưa kim ngạch 9 tháng lên khoảng 9,103 tỷ USD, tăng hơn 11%. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu trong tháng 9 thấp hơn tháng trước, cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu chậm lại.

Xuất khẩu thủy sản vượt 9,1 tỷ USD, đà tăng bắt đầu phân hóa.

Đáng chú ý, tăng trưởng giữa các ngành hàng không đồng đều. Tôm – mặt hàng chiếm khoảng 41% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản – đạt 467 triệu USD trong tháng 9, chỉ tăng 3,9%. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tôm đạt 3,75 tỷ USD, tăng 11%.

Theo VASEP, dư địa mở rộng đơn hàng tôm đang chịu sức ép từ cạnh tranh nguồn cung và khả năng hấp thụ của thị trường. Tại Global Shrimp Forum, các dữ liệu cho thấy nhập khẩu tôm của Trung Quốc tăng nhanh hơn tiêu thụ, nhập khẩu tôm nguyên liệu của EU suy giảm và phân hóa giữa các khu vực. Tại Mỹ, lượng bán tôm đông lạnh trong tháng 8 giảm dù doanh thu tăng. Những diễn biến này cho thấy nhu cầu tôm toàn cầu chưa phục hồi đồng đều.

Trong khi đó, cá tra ghi nhận kết quả tích cực hơn. Kim ngạch tháng 9 đạt khoảng 214 triệu USD, tăng 18,6%, đưa tổng xuất khẩu 9 tháng lên 1,74 tỷ USD, tăng 10,7%. Nguồn cung một số loại cá thịt trắng khai thác thắt chặt đang tạo thêm cơ hội cho cá tra Việt Nam. Tại Nhật Bản, việc Kyokuyo tiếp tục giới thiệu cá tra qua các kênh phân phối chuyên nghiệp cũng mở thêm dư địa cho sản phẩm này.

Xuất khẩu cá ngừ tháng 9 đạt khoảng 82 triệu USD, tăng 13,1%, nhưng lũy kế 9 tháng mới đạt 716 triệu USD, tăng 3,5%. Trong khi đó, mực và bạch tuộc đạt 606 triệu USD, tăng 15,4%; cua, ghẹ và giáp xác khác đạt 354 triệu USD, tăng 31,6%.

Xét theo thị trường, Trung Quốc - Hong Kong tiếp tục là động lực nổi bật. Tháng 9, kim ngạch đạt khoảng 315 triệu USD, tăng 39,9%; lũy kế 9 tháng đạt 2,3 tỷ USD, tăng 33%, chiếm khoảng một phần tư tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. ASEAN cũng tăng mạnh 45,4% trong tháng 9 và 21% trong 9 tháng.

Ngược lại, các thị trường truyền thống đang chịu sức ép. Xuất khẩu sang Mỹ tháng 9 giảm 3,4%, xuống 176 triệu USD, khiến mức tăng 9 tháng chỉ còn 0,9%. EU giảm 12,8% trong tháng, trong khi Nhật Bản giảm 13,7%.

VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản quý 4 sẽ giảm nhịp khi nhiều đơn hàng phục vụ tiêu dùng cuối năm đã được nhập khẩu và giao hàng sớm. Cùng với áp lực nguồn nguyên liệu, cạnh tranh gia tăng và người mua thận trọng về giá, tăng trưởng quý 4 khó duy trì như quý 3.

Dù vậy, với kết quả 9 tháng, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn có khả năng đạt khoảng 12 tỷ USD trong cả năm 2026.