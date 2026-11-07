Xuất khẩu thủy sản đạt 10,46 tỉ USD, Trung Quốc tăng trưởng 30,3%
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt 10,46 tỉ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 10 đạt 1,32 tỉ USD, tăng 13,5%. Trung Quốc - Hong Kong tiếp tục là thị trường tăng trưởng nổi bật với kim ngạch 2,62 tỉ USD, tăng 30,3%; trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 1,2%. Ở nhóm hàng chủ lực, tôm đạt 4,22 tỉ USD, cá tra đạt gần 1,98 tỉ USD, nhưng xuất khẩu tôm đã có dấu hiệu chững lại trong tháng 10.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/xuat-khau-thuy-san-dat-10-46-ti-usd-trung-quoc-tang-truong-30-3.html