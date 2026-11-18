Các diễn giả thảo luận về tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, truy xuất nguồn gốc và nâng cao khả năng tận dụng EVFTA giúp DN tiếp cận thị trường Châu Âu

Ngày 18/11/2026, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) tổ chức hội thảo “EVFTA - Xu hướng chuyển đổi xuất khẩu bền vững và cách thức tiếp cận thị trường châu Âu đối với ngành Lương thực thực phẩm Việt Nam”.

Hội thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường EU, các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, truy xuất nguồn gốc và nâng cao khả năng tận dụng EVFTA trong hoạt động xuất khẩu.

Xuất khẩu tăng trưởng nhưng áp lực tiêu chuẩn ngày càng lớn

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC cho biết, EU là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam, đặc biệt đối với nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến kể từ khi EVFTA có hiệu lực ngày 1/8/2020.

Theo số liệu VCCI công bố, trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại Việt Nam - EU đạt khoảng 74 tỷ USD, vượt mức 73,8 tỷ USD của cả năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 57,42 tỷ USD, tăng 23,3%; nhập khẩu đạt 16,58 tỷ USD, tăng 15,3%, đưa xuất siêu ở thị trường này lên khoảng 40,8 tỷ USD.

Riêng ngành lương thực, thực phẩm, theo Bộ Công Thương, xuất khẩu cà phê sang EU trong 10 tháng đạt 2,89 tỷ USD, chiếm 40,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước. Trong 9 tháng, xuất khẩu rau quả đạt 310,6 triệu USD, tăng 25,8%; hạt điều đạt 651,9 triệu USD. Xuất khẩu thủy sản sang EU đạt 721,12 triệu USD trong 8 tháng đầu năm.

“Để duy trì đà tăng trưởng này, doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và chủ động đáp ứng các quy chuẩn về an toàn thực phẩm và trách nhiệm môi trường”, bà Quyên nhấn mạnh.

Ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham Việt Nam, cho biết sau sáu năm thực thi EVFTA, tổng kim ngạch thương mại hai chiều lũy kế đã vượt 356 tỷ EUR. Riêng năm 2025, xuất khẩu Việt Nam sang EU đạt 56,2 tỷ USD, tăng 8,6%; nhóm hàng nông, lâm, thủy sản tăng 43% so với giai đoạn trước khi có hiệp định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất gây dị ứng, vi khuẩn và hóa chất thôi nhiễm từ bao bì. Bên cạnh áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và kiểm nghiệm trước xuất khẩu, doanh nghiệp cần bảo đảm truy xuất nguồn gốc theo nguyên tắc “một bước trước, một bước sau”, đáp ứng Quy định chống phá rừng (EUDR), chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và Quy định về bao bì, chất thải bao bì (PPWR).

Các tuyên bố về sản phẩm “xanh”, “trung hòa carbon” cũng phải có bằng chứng đo lường đáng tin cậy, đồng thời doanh nghiệp cần tận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ và chứng từ EUR.1.

Thúc đẩy ESG và kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp thực phẩm

Bà Emily Thủy Nguyễn, Đồng Chủ tịch EuroCham FAABS, Giám đốc Phát triển Bền vững De Heus châu Á, nhận định tăng trưởng xuất khẩu nông sản chưa đồng đều với khả năng gia tăng giá trị.

Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 62,89 tỷ USD, tăng 7,8%. Tuy nhiên, cà phê tăng 18,1% về sản lượng nhưng giảm 5,4% về giá trị. Theo bà Emily Thủy Nguyễn, ba rào cản lớn đối với doanh nghiệp khi tiếp cận thị trường EU gồm chứng minh nguồn gốc từ trang trại; kiểm soát đồng bộ thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và chế biến; đáp ứng yêu cầu cung cấp dữ liệu môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Giới thiệu các giải pháp hỗ trợ, ông Aru David, Giám đốc khu vực Hiệp hội châu Á về Phát triển Xã hội và Cải thiện Bền vững (ASSIST), cho biết Chương trình Thúc đẩy áp dụng ESG và Kinh tế Tuần hoàn toàn diện (ICEP) được EuroCham Việt Nam, ASSIST Việt Nam và Mạng lưới các Tổ chức Doanh nghiệp châu Âu Toàn cầu (EBOWN) triển khai từ tháng 4/2026 đến tháng 5/2029.

Chương trình thực hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào ba ngành thực phẩm, bao bì và dệt may. Theo kế hoạch, ICEP sẽ nâng cao năng lực tư vấn cho 200 đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp ngoài nhà nước; đào tạo 750 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); hỗ trợ chuyên sâu 90 doanh nghiệp, trong đó 60% do phụ nữ lãnh đạo. Chương trình cũng phối hợp với ba tổ chức tài chính phát triển công cụ tài chính xanh và kết nối giao thương với hơn 50 doanh nghiệp thu mua tại châu Âu.

Ông Huỳnh Thanh Trung, đại diện kỹ thuật ASSIST, cho biết kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo cho thấy 91,9% doanh nghiệp MSMEs đánh giá ESG và kinh tế tuần hoàn có vai trò tương đối quan trọng trở lên. Tuy nhiên, chỉ 11,4% đã tích hợp vào hoạt động vận hành hoặc chiến lược dài hạn; 40,2% đang tìm hiểu cơ hội, 28,7% đã triển khai một số hoạt động và 19,5% chưa tìm hiểu.

Những khó khăn lớn nhất gồm hạn chế tài chính (77%), thiếu nhân lực chuyên môn (56,3%), khó thu thập và quản lý dữ liệu ESG (52,9%), thiếu kiến thức thực hành (51,7%), khó tiếp cận tài chính xanh (51,7%) và chưa nắm đầy đủ yêu cầu của EU (47,1%).

Theo ông Trung, hoạt động đào tạo thời gian tới sẽ tập trung vào an toàn thực phẩm, nguồn cung có trách nhiệm, sử dụng hiệu quả nước và tài nguyên, quản lý chất thải hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, đo lường dấu chân carbon và đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA).

Đây là những nội dung quan trọng giúp doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường EU, tận dụng cơ hội từ EVFTA và từng bước chuyển đổi xuất khẩu theo hướng bền vững.