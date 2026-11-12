Xuất khẩu thực phẩm sang EU: Doanh nghiệp cần đáp ứng chuẩn bao bì bền vững
Chiều ngày 11/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị quốc tế Ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 với chủ đề: Bao bì bền vững và tuân thủ xuất khẩu: Nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU. Chương trình nằm trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 - Vietnam Foodexpo 2026.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/xuat-khau-thuc-pham-sang-eu-doanh-nghiep-can-dap-ung-chuan-bao-bi-ben-vung-480842.media