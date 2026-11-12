Xuất khẩu thực phẩm sang EU: Doanh nghiệp cần đáp ứng chuẩn bao bì bền vững

Trong tháng 10/2026, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 5.179 người lao động; đưa 506 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lũy kế trong 10 tháng năm 2026, có 61.474 lao động được giải quyết việc làm, đạt 119,5% kế hoạch năm; 5.105 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 116% kế hoạch năm.