Xuất khẩu tháng 9 tăng hơn 39%, cao nhất từ đầu năm

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Lam Ngọc

Tại họp báo thường kỳ quý III chiều 7/10, Bộ Công Thương cho biết hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng 9 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, trong đó xuất nhập khẩu là một trong những điểm sáng.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 24,5% so với cùng kỳ. Riêng tháng 9 tăng 39,1%, cao nhất kể từ đầu năm.

Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Khối này chiếm 80,6% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 29,2%, trong khi doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%. Các mặt hàng đóng góp lớn vào tăng trưởng tập trung ở nhóm điện tử, máy móc và thiết bị.

Nhập khẩu 9 tháng cũng tăng 36,7%. Khoảng 90,5% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất và gia công hàng xuất khẩu.

Sản xuất công nghiệp tăng tốc

Cùng với xuất khẩu, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng và tăng tốc qua từng quý.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 16,65% so với cùng kỳ và 3,26% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng, IIP tăng 12,33%, sát kịch bản tăng trưởng 12,28%.

Tốc độ tăng sản xuất công nghiệp được cải thiện qua từng quý, từ 10,5% trong quý I lên 11,2% ở quý II và 14,8% trong quý III.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực chính, với mức tăng 12,93% trong 9 tháng. Riêng tháng 9, lĩnh vực này tăng 17,12%.

Dù vậy, Bộ Công Thương đánh giá tăng trưởng công nghiệp chưa đồng đều giữa các địa phương, một số trung tâm công nghiệp lớn vẫn thấp hơn mục tiêu. Nguy cơ giảm tốc những tháng cuối năm cũng hiện hữu do khó khăn về đơn hàng, nguyên vật liệu và tiến độ bổ sung nguồn điện.

Ở thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 đạt 690.600 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt gần 5,93 triệu tỷ đồng, tăng 13,4%, cao hơn 1,4% so với kế hoạch 9 tháng.

Riêng quý III, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 2,04 triệu tỷ đồng, tăng 14,5%. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng tăng trưởng vẫn chủ yếu được hỗ trợ bởi dịch vụ, trong khi sức mua hàng hóa cần tiếp tục được củng cố.

Thương mại điện tử cũng duy trì đà phát triển, với 68% doanh nghiệp ứng dụng, vượt mục tiêu. Tuy nhiên, quy mô thị trường thương mại điện tử B2C tăng 19,5%, thấp hơn mục tiêu 20-22%.

Lo sức ép giá năng lượng, logistics cuối năm

Theo Bộ Công Thương, kinh tế và ngành công thương bước vào quý IV trong bối cảnh nhiều rủi ro bên ngoài gia tăng. Căng thẳng địa chính trị, biến động tỷ giá, giá năng lượng và chi phí logistics có thể làm tăng chi phí sản xuất, trong khi sức mua tại các thị trường xuất khẩu lớn chịu áp lực.

Doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật, thuế quan, tiêu chuẩn xanh, quy định về xuất xứ và những biến động từ các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc.

Trong nước, ngoài rủi ro về đơn hàng và nguyên vật liệu, sức mua và thương mại điện tử được đánh giá chưa phục hồi đủ mạnh.

Ba tháng cuối năm, Bộ Công Thương cho biết sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến, chế tạo và đẩy nhanh các dự án công nghiệp có khả năng tạo thêm sản lượng ngay trong năm.

Với năng lượng, các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm sẽ được thúc đẩy tiến độ, đồng thời cập nhật phương án vận hành hệ thống theo các kịch bản phụ tải cao cuối năm. Trong 9 tháng, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu đạt 266,58 tỷ kWh, tăng 9,65%, tương đương khoảng 76% kế hoạch năm. Dự phòng công suất nguồn khoảng 26%, cao hơn mục tiêu 21,8%.

Bộ Công Thương cũng sẽ theo dõi diễn biến giá dầu và các tuyến vận tải quốc tế, đa dạng nguồn nhập khẩu, phối hợp các công cụ về giá, thuế, phí và dự trữ để hạn chế tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Với xuất khẩu, cơ quan này sẽ tiếp tục khai thác các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường, tăng cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại, thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và xuất xứ.

Ở thị trường nội địa, các chương trình kích cầu, khuyến mại tập trung quốc gia và kết nối cung - cầu sẽ được đẩy mạnh trong mùa mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán. Bộ cũng đặt mục tiêu đưa tăng trưởng thương mại điện tử B2C lên mức 20-22%, đồng thời siết xác thực người bán, chống hàng giả, hàng nhái trên các nền tảng số.