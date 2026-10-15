Xuất khẩu tăng trưởng mạnh, tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2026

Sản xuất sản phẩm nhựa và vật tư y tế vô trùng dùng một lần tại Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam, Khu công nghiệp Tam Điệp.

Tăng trưởng mạnh ở các ngành hàng chủ lực

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, chính sách thuế quan của các thị trường lớn có nhiều điều chỉnh, hoạt động xuất khẩu của Ninh Bình vẫn đạt kết quả tích cực. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu quý III ước đạt 10.622 triệu USD, tăng 43,1%; lũy kế 9 tháng đạt 28.132 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đánh giá của ngành Công Thương, kết quả này bằng 86,8% kế hoạch năm 2026. Đáng chú ý, tăng trưởng xuất khẩu được ghi nhận ở nhiều nhóm hàng chủ lực. Linh kiện điện tử ước đạt 11.256,6 triệu USD, tăng 38,1%; máy tính và linh kiện máy tính đạt 2.854,5 triệu USD, tăng 67,3%; may mặc đạt 3.156,7 triệu USD, tăng 116,4%; giày dép đạt 1.856,2 triệu USD, tăng 30%; ô tô và linh kiện ô tô đạt 502,5 triệu USD, tăng 30,8%.

Các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Kết quả trên có cơ sở từ sự phát triển của sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 25,01%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,38%. Nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử, thiết bị điện và một số mặt hàng tiêu dùng được cải thiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng quy mô. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cũng từng bước đa dạng hơn, với sự đóng góp của các ngành điện tử, máy tính, cơ khí, ô tô bên cạnh dệt may, giày dép.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Công Thương đã triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Công tác phổ biến cam kết, quy tắc xuất xứ, lộ trình miễn, giảm thuế được chú trọng, giúp doanh nghiệp có thêm thông tin để tổ chức sản xuất và lựa chọn thị trường phù hợp.

Trong 9 tháng, Sở Công Thương tổ chức 2 hội nghị phổ biến kiến thức, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế và phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE, với sự tham gia của 300 đại biểu. Sở đồng thời thực hiện cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và văn bản chấp thuận theo phân cấp với gần 10 nghìn bộ hồ sơ. Đây là những hoạt động hỗ trợ trực tiếp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về xuất xứ, tiếp cận ưu đãi thuế quan và đẩy mạnh xuất khẩu.

Dù kim ngạch tăng cao, hoạt động xuất khẩu của tỉnh vẫn còn những hạn chế cần được nhìn nhận đầy đủ. Theo đánh giá của ngành Công Thương, phần lớn doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn của tỉnh hoạt động gia công, phụ thuộc vào đối tác nước ngoài cả về nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ. Doanh nghiệp chưa chủ động được chuỗi giá trị, mạng lưới phân phối; giá trị gia tăng nội tại còn thấp so với quy mô xuất khẩu.

Sự phụ thuộc này khiến hoạt động sản xuất dễ chịu tác động từ thay đổi đơn hàng, giá nguyên liệu và chính sách thương mại. Trong khi đó, các mặt hàng dệt may, giày dép, nông sản, thủy sản tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh từ những quốc gia có điều kiện sản xuất tương đồng. Các thị trường lớn ngày càng chú trọng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, môi trường và phát triển bền vững; một số mặt hàng còn phải đối diện với nguy cơ điều tra phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, biến động vận tải quốc tế cùng chi phí vận chuyển cao ảnh hưởng đến giá thành và khả năng cạnh tranh của hàng hóa.

Hỗ trợ doanh nghiệp giữ thị trường, mở rộng đơn hàng

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI ngày 28/7/2026 đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu tăng trưởng thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ. Theo đó, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 tăng 23% so với năm 2025. Kết quả 9 tháng tạo cơ sở thuận lợi để thực hiện mục tiêu này, nhưng nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn đòi hỏi sự chủ động, nhất là trước những biến động khó dự báo của thị trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, trong những tháng cuối năm, cùng với việc theo dõi sát diễn biến thị trường, ngành Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống và tìm kiếm thị trường mới; tăng cường cung cấp thông tin về nhu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ và chính sách thương mại tại từng thị trường. Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương cần đi vào những ngành hàng, thị trường cụ thể; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ các FTA.

Ngành Công Thương xác định tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương, các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, theo sát điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản. Việc cập nhật kịp thời các quy định thuế quan, rào cản thương mại và tiêu chuẩn kỹ thuật có ý nghĩa trực tiếp đối với những ngành hàng đang đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Cùng với giữ vững thị trường hiện có, hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ các mặt hàng có thế mạnh như linh kiện điện tử, máy tính, ô tô và linh kiện ô tô, dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến; Mở rộng thị trường giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường lớn; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cũng được chú trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm.

Để khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), công tác cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cần tiếp tục được thực hiện thuận lợi, đúng quy định, gắn với hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu xuất xứ. Việc kiểm soát, ngăn ngừa gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp là yêu cầu cần thiết để bảo vệ uy tín hàng hóa và quyền lợi của doanh nghiệp làm ăn chân chính. Ưu đãi thuế quan chỉ phát huy hiệu quả trên cơ sở hồ sơ đầy đủ, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và sự tuân thủ trong toàn bộ quá trình sản xuất.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành có liên quan tiếp tục rà soát, nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghiệp; bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất. Các chương trình phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại được triển khai gắn với hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng chuỗi cung ứng và thị trường xuất nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp, nhiệm vụ trước mắt là duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm chất lượng và tiến độ giao hàng. Về lâu dài, đổi mới công nghệ, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và tăng liên kết với các nhà cung ứng trong nước sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng, củng cố vị trí trong chuỗi sản xuất.

Những tháng cuối năm là thời gian để Ninh Bình tăng tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, cùng khả năng chủ động của doanh nghiệp trong từng đơn hàng, thị trường, sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc hơn cho hoạt động xuất khẩu trong những năm tiếp theo.