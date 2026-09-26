Xuất khẩu tăng tốc những tháng cuối năm

Dây chuyền sản xuất giấy của Nhà máy Giấy HKB - Hoa Lư, Cụm công nghiệp Văn Phong.

Tại Nhà máy Giấy HKB - Hoa Lư, Cụm công nghiệp Văn Phong, xã Nho Quan, mỗi ngày có hơn 600 tấn nguyên liệu được đưa vào phục vụ sản xuất và khoảng 500 tấn thành phẩm, tương đương gần 30 container xuất xưởng. Khoảng 75% sản lượng của nhà máy hiện được xuất khẩu, chủ yếu sang Trung Quốc và Singapore. Đi vào hoạt động từ năm 2020, HKB - Hoa Lư chuyên sản xuất giấy bao bì carton từ nguyên liệu tái chế. Sau 23 tháng kể từ ngày khởi công, nhà máy hoàn thành và đi vào sản xuất. Từ công suất thiết kế ban đầu 150 nghìn tấn/năm, đến năm 2025 sản lượng của doanh nghiệp đạt 155 nghìn tấn.

Kết quả này được duy trì trong điều kiện hoạt động xuất nhập khẩu đang chịu nhiều sức ép. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu biến động, chi phí vận tải trong nước và quốc tế tăng, tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Trước thực tế đó, HKB - Hoa Lư không lựa chọn mở rộng đầu tư bằng mọi giá mà tập trung khai thác tốt hơn dây chuyền hiện có, cải tiến quy trình và nâng chất lượng sản phẩm.

Ông Giang Văn Ánh, Tổng Giám đốc Công ty HKB cho biết, đặc thù của ngành giấy là công nghệ và dòng sản phẩm đã được định hình tương đối rõ ngay từ khi đầu tư dây chuyền. Việc chuyển sang sản xuất một loại giấy khác đòi hỏi những thay đổi lớn về thiết bị và công nghệ. Vì vậy, doanh nghiệp tập trung cải tiến quy trình, nâng chất lượng các dòng sản phẩm hiện có, đồng thời tiết giảm chi phí và nâng hiệu quả vận hành.

Một thuận lợi đối với doanh nghiệp là lượng đơn hàng hiện khá dồi dào. Theo ông Giang Văn Ánh, các đơn hàng của công ty đang ở tình trạng “overbook”, tức nhu cầu đặt hàng vượt khả năng đáp ứng tại một số thời điểm. Nhờ đó, doanh nghiệp có điều kiện lựa chọn những đơn hàng phù hợp, thuận lợi về tổ chức sản xuất và giao hàng. Tình hình này dự kiến tiếp tục được duy trì đến cuối năm.

Năm 2026, HKB - Hoa Lư đặt mục tiêu sản lượng khoảng 170 nghìn tấn. Phần tăng thêm chủ yếu được tạo ra bằng việc cải tạo hệ thống thiết bị, tối ưu công suất máy móc và ứng dụng phần mềm quản lý vào vận hành. Đây cũng là cách doanh nghiệp lựa chọn để nâng năng suất trong điều kiện chi phí đầu vào và logistics còn khó dự báo.

Đối với Công ty TNHH Gentherm Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài), Khu công nghiệp Đồng Văn II cũng đang duy trì sản xuất liên tục. Hơn 1.200 lao động làm việc trên các dây chuyền để thực hiện những đơn hàng xuất khẩu đã ký kết. Năm 2026, doanh nghiệp phấn đấu sản xuất khoảng 35 triệu sản phẩm, tăng 17% so với năm 2025. Các đơn hàng đã được ký kết và phân bổ kế hoạch thực hiện đến hết năm, giúp công ty chủ động hơn trong điều hành sản xuất, bố trí nhân lực và bảo đảm tiến độ giao hàng với đối tác.

Nhịp sản xuất ổn định cũng trực tiếp tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Chị Bùi Thị Thu, công nhân Công ty TNHH Gentherm Việt Nam cho biết, công ty hiện duy trì sản xuất ba ca mỗi ngày, người lao động có thêm cơ hội làm ca, làm thêm giờ để tăng thu nhập. Đây cũng là một trong những lý do chị và nhiều công nhân xác định tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp.

Theo ông Lê Việt Cường, Giám đốc Công ty TNHH Gentherm Việt Nam, những bất ổn của tình hình kinh tế thế giới có thể ảnh hưởng đến các bạn hàng truyền thống của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty đã ký hợp đồng cho năm 2026 ngay từ những tháng đầu năm. Vì vậy, kế hoạch sản xuất được duy trì ổn định để người lao động yên tâm đồng hành lâu dài.

Theo đánh giá của Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, dù biến động tỷ giá, lạm phát và nhu cầu tiêu thụ tại một số thị trường xuất khẩu tiếp tục tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh vẫn duy trì mức tăng tích cực. Trong tháng 8, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt 45.143 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu khoảng 2,073 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 1,932 tỷ USD; nộp ngân sách nhà nước khoảng 1.760 tỷ đồng.

Tại Kỳ họp thứ 4, ngày 28/7/2026, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu tăng trưởng thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP, ngày 27/6/2026 của Chính phủ. Theo đó, mục tiêu đặt ra năm 2026 là kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng 23% so với năm 2025. Để đạt mục tiêu này, ngành xác định tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường và chủ động tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, những tháng cuối năm, cùng với việc theo dõi sát diễn biến thị trường, ngành Công Thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống và tìm kiếm thị trường mới; tăng cường cung cấp thông tin về nhu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ và các chính sách thương mại tại từng thị trường. Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương đi vào những ngành hàng, thị trường cụ thể; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do. Đây cũng là những nhóm nhiệm vụ Sở Công Thương xác định trong kế hoạch thực hiện những tháng cuối năm.

Cùng với mở rộng thị trường, yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp là tiếp tục đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; quan tâm các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc và những yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Sự chủ động từ mỗi doanh nghiệp, cùng các giải pháp hỗ trợ thị trường và cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, sẽ tạo thêm dư địa để xuất khẩu của tỉnh giữ vững đà tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, đồng thời nâng dần chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.