Xuất khẩu tăng 95%, Phân bón Cà Mau lãi 9 tháng gần 2.300 tỷ đồng

Phân bón Cà Mau tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận sau 9 tháng. Ảnh: Phân bón Càu Mau

Báo cáo tài chính quý 3/2026 tại Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau, mã: DCM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 501,4 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt 432,3 tỷ đồng, tăng 31,8% (YoY).

Trong kỳ, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 5.741 tỷ đồng, tăng 92,1% YoY. Giá vốn hàng bán tăng 99,1% YoY, lên 4.642 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp tăng chậm hơn doanh thu, đạt 1.098 tỷ đồng, tương ứng tăng 67,3% YoY. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ gần 22% xuống 19,1%.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động tài chính tại DCM giảm 56,3% YoY, còn 56,2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính gấp hơn 5 lần cùng kỳ, lên 144,4 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt 37,4 tỷ đồng, gần gấp đôi quý 3/2025.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Phân bón Cà Mau lần lượt tăng 32,2% và 43,5% YoY, lên 358,4 tỷ đồng và 154,1 tỷ đồng. Do lợi nhuận tăng chậm hơn doanh thu, biên lợi nhuận sau thuế trong quý giảm từ gần 11% xuống 7,5%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Phân bón Cà Mau cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn 104 tỷ đồng chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận gộp. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trước giảm trừ tăng hơn 2.903 tỷ đồng, tương đương gần 94% YoY.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Phân bón Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.734 tỷ đồng, tăng 42,6% YoY. Giá vốn tăng 36,7% YoY, lên 13.188 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 63,4% YoY, đạt 4.545 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 22,4% lên 25,6%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế tại doanh nghiệp này đạt 2.562 tỷ đồng, tăng 49% YoY và lợi nhuận sau thuế đạt 2.285 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu của Phân bón Cà Mau trong 9 tháng năm 2026. Tổng doanh thu xuất khẩu từ các nhóm sản phẩm, hàng hóa đạt 7.348 tỷ đồng, tăng 95% YoY, chiếm khoảng 40,1% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trước giảm trừ.

Trong đó, ure tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, mang về cho doanh nghiệp 5.288 tỷ đồng, tăng 80,3% YoY. Doanh thu xuất khẩu thành phẩm NPK đạt 655,9 tỷ đồng, gấp gần 4,6 lần cùng kỳ, tương ứng tăng 357,6% YoY.

Doanh thu xuất khẩu hàng hóa phân bón cũng tăng 126,5% YoY, đạt 1.351 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu xuất khẩu phế phẩm và thành phẩm khác giảm 45,3% YoY, còn 52,9 tỷ đồng.

Ngoài các sản phẩm phân bón, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thành phẩm CO2 đạt gần 1,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chưa phát sinh doanh thu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Phân bón Cà Mau đạt 19.860 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 16.453,4 tỷ đồng, chiếm gần 83% tổng tài sản.

Trong đó, tiền và tương đương tiền tại doanh nghiệp đạt 3.470 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.555 tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Tổng giá trị hai khoản mục đạt 8.026,1 tỷ đồng, chiếm 40,4% tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Phân bón Cà Mau có 2.219 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn bị phong tỏa để bảo đảm các khoản vay, tăng 117,5% so với đầu năm. Khoản này được ghi nhận tại tài sản ngắn hạn khác, tách khỏi tiền và tương đương tiền.

Tiền gửi phong tỏa tại Vietcombank đạt 1.787 tỷ đồng, tăng từ mức 1.020 tỷ đồng đầu năm; tại Agribank ghi nhận 432,6 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa có số dư. Cùng với thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tăng từ 520,9 tỷ đồng lên 904,8 tỷ đồng, các khoản tiền gửi phong tỏa khiến nhóm tài sản ngắn hạn khác tăng 84,3%, lên 3.184 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng công bố khoản tiền gửi 332 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại – Chi nhánh Cà Mau bị hạn chế giao dịch. Ban tổng giám đốc đánh giá khoản tiền này vẫn có khả năng thu hồi, không có rủi ro tổn thất nên không trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối kỳ giảm 53,8% so với đầu năm, xuống 313,3 tỷ đồng. Trong khi đó, phải thu ngắn hạn khác tăng 51,5%, lên 362,5 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam liên quan đến quyết toán giá khí chính thức năm 2018 và các hóa đơn điều chỉnh, với giá trị gần 261 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau còn ghi nhận 43,2 tỷ đồng phải thu thuế nhà thầu và đã trích lập dự phòng toàn bộ. Doanh nghiệp cho biết vẫn đang làm việc với cơ quan thuế để được hoàn khoản tiền này.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tại công ty này đạt 7.977 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 86,6%, đạt 6.910 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 21,3%, lên 2.699 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến 14h ngày 30/10, cổ phiếu DCM giao dịch ở mức 33.750 đồng/cp, giảm 450 đồng, tương ứng 1,32% so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 437.200 cổ phiếu, tương ứng giá trị 14,77 tỷ đồng.