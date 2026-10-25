Xuất khẩu tại chỗ mở đường cho hàng Việt tiếp cận nhà mua hàng quốc tế

Nhà mua hàng quốc tế vào tận nơi sản xuất

Hàng Việt Nam đã có mặt tại nhiều thị trường lớn, nhưng để trở thành nhà cung cấp thường xuyên cho các hệ thống phân phối quốc tế, doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu về chất lượng, năng lực sản xuất và khả năng giao hàng. Những cuộc gặp tại hội chợ có thể mở đầu quan hệ thương mại, còn quyết định đặt hàng phụ thuộc vào điều kiện sản xuất thực tế của từng doanh nghiệp. Với nông sản, thủy sản, nhà nhập khẩu quan tâm đến nguồn nguyên liệu, quy trình kiểm soát chất lượng và tính ổn định giữa các lô hàng. Đối với sản phẩm công nghiệp, năng lực sản xuất, kiểm định và tiến độ giao hàng là những điều kiện quan trọng trước khi thiết lập quan hệ cung ứng.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ.

Tại Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026, Tp.HCM triển khai mô hình xuất khẩu tại chỗ với trọng tâm kết nối nhà mua hàng quốc tế đến khảo sát trực tiếp nhà máy, vùng nguyên liệu. Hội chợ có khoảng 750 gian hàng, hơn 100 nhà mua hàng quốc tế đăng ký tham gia. Cùng với doanh nghiệp Tp.HCM còn có doanh nghiệp từ Tây Ninh, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long và Ninh Bình. Hoạt động giao thương hướng đến đối tác từ Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và khu vực Trung Đông.

Sau khi tìm hiểu sản phẩm tại hội chợ, nhà mua hàng có thể khảo sát cơ sở sản xuất, đánh giá điều kiện nhà xưởng, nguồn nguyên liệu và quy trình kiểm soát chất lượng. Những thông tin được doanh nghiệp giới thiệu có thêm cơ sở kiểm chứng trước khi hai bên đàm phán đơn hàng.

Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá mô hình này tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp nhà mua hàng quốc tế, rút ngắn quá trình từ giới thiệu sản phẩm đến đàm phán hợp đồng. Với mô hình xuất khẩu tại chỗ, hoạt động xúc tiến thương mại được mở rộng sang khâu đánh giá năng lực cung ứng, gắn nhu cầu thị trường với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp.

Đề cập đến phương thức tổ chức hội chợ, bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh: “Mô hình “xuất khẩu tại chỗ” đưa nhà mua hàng quốc tế đến trực tiếp nhà máy, vùng nguyên liệu để kiểm chứng năng lực sản xuất. Cách làm này góp phần rút ngắn khoảng cách từ trưng bày sản phẩm đến đàm phán và ký kết đơn hàng”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng xem các sản phẩm của doanh nghiệp tại hội chợ.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, việc kết hợp triển lãm số, livestream và thương mại điện tử xuyên biên giới giúp doanh nghiệp duy trì quan hệ với đối tác sau hội chợ. Bộ Công Thương cũng đặt yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn.

Có khách hàng, phải giữ được đơn hàng

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 434,32 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888,04 tỷ USD, tăng 30,4%. Riêng tháng 9, xuất khẩu đạt 59,51 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Tại Tp.HCM, kim ngạch xuất khẩu đạt 76,01 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 10,6%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vượt 1,4 triệu tỷ đồng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố có thêm không gian phát triển công nghiệp, cảng biển và logistics, tạo điều kiện kết nối sản xuất với thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND p.HCM cho biết Thành phố xác định mở rộng thị trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu là những nhiệm vụ trọng tâm. Hội chợ được tổ chức với thông điệp “Trung tâm xuất khẩu tại chỗ – Trung tâm sản xuất công nghiệp Việt Nam”, gắn hoạt động giao thương với khảo sát năng lực sản xuất thực tế.

Về phương thức xúc tiến thương mại, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh: “Phát huy tối đa mô hình kết nối O2O (Offline to Online): Kết hợp hiệu quả giữa triển lãm trực tiếp và nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, đảm bảo chuỗi kết nối giao thương B2B được duy trì thông suốt trước, trong và sau hội chợ”.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Tp.HCM chú trọng đưa nội dung chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tiêu chuẩn ESG vào các diễn đàn, hội nghị chuyên đề nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường quốc tế. Trong số các đối tác được giới thiệu tại hội chợ có những nhà thu mua từ nhiều thị trường xuất khẩu và các hệ thống bán lẻ quốc tế như Walmart. Tuy nhiên, tiếp cận được bộ phận thu mua chưa đồng nghĩa doanh nghiệp có thể tham gia ngay chuỗi cung ứng. Các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chất lượng, bao bì, trách nhiệm môi trường và điều kiện sản xuất phải được đáp ứng trước khi tiến tới hợp đồng.

Để tận dụng cơ hội từ mô hình xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tính toán chi phí nâng cấp nhà xưởng, thiết bị, công nghệ quản lý và kiểm nghiệm sản phẩm. Việc tiếp xúc trực tiếp nhà mua hàng giúp doanh nghiệp xác định những công đoạn cần điều chỉnh, đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng đơn hàng với sản lượng ổn định.

Bên cạnh các cuộc gặp trực tiếp, mô hình O2O kết hợp triển lãm tại WTC Expo với triển lãm số, livestream và thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau hội chợ, doanh nghiệp có thể tiếp tục cập nhật sản phẩm, trao đổi báo giá, cung cấp hồ sơ kỹ thuật và thương lượng điều kiện giao hàng. Những đơn hàng cần đánh giá mẫu, kiểm tra nhà máy hoặc hoàn thiện chứng nhận có thêm thời gian để hai bên tiếp tục trao đổi.

Nghi thức khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 tại Tp.HCM.