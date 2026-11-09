Xuất khẩu sầu riêng vượt 3,45 tỷ USD, gần 96% phụ thuộc thị trường Trung Quốc

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt hơn 3,45 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch gần 3,3 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tỷ trọng thị trường này tăng từ 93,6% lên gần 96% tổng giá trị xuất khẩu.

Sầu riêng Việt Nam thu hơn 3,4 tỷ USD, Trung Quốc chiếm gần 96%.

Khoảng cách giữa Trung Quốc và các thị trường còn lại khá lớn. Papua New Guinea đứng thứ hai với 37,68 triệu USD, tiếp đến là Hong Kong (Trung Quốc) đạt 36,7 triệu USD, Đài Loan (Trung Quốc) đạt 31,3 triệu USD và Mỹ đạt gần 20,5 triệu USD.

Trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 129%, với kim ngạch khoảng 4,2 triệu USD. Ngược lại, xuất khẩu sang Thái Lan giảm mạnh 93%, còn khoảng 2,4 triệu USD.

Dù kim ngạch lũy kế tăng trưởng tích cực, xuất khẩu sầu riêng trong tháng 9/2026 lại có dấu hiệu giảm tốc. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), kim ngạch tháng này đạt hơn 729 triệu USD, giảm 23,8% so với tháng trước và khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT cho biết, thời tiết Tây Nguyên trong tháng 9 diễn biến thất thường, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng trái, khiến tỷ lệ sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu giảm.

Bên cạnh đó, mùa chính vụ năm nay còn chịu áp lực từ giá bán bình quân thấp và các vấn đề chất lượng. Tại miền Tây, sầu riêng gặp khó khăn liên quan đến cadimi; trong khi miền Đông và Tây Nguyên chịu tác động của thời tiết mưa nắng thất thường. Sản lượng sầu riêng đông lạnh và sản phẩm chế biến tăng mạnh đã góp phần bù đắp một phần những khó khăn của xuất khẩu hàng tươi.

Theo ông Nguyên, để giảm rủi ro phụ thuộc vào Trung Quốc, ngành sầu riêng cần ưu tiên kiểm soát dư lượng cadimi, thuốc bảo vệ thực vật và bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Các địa phương cũng cần tăng cường xét nghiệm, giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Về dài hạn, đa dạng hóa thị trường, đầu tư kho lạnh và chế biến sâu là những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị ngành hàng. Tổng thư ký VINAFRUIT dự báo, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cả năm 2026 có thể đạt 4,5-4,7 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm trước.

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng bền vững sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng cải thiện chất lượng và giảm sự lệ thuộc vào một thị trường tiêu thụ chủ lực.