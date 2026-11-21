Áp lực bán tháo trên thị trường tài chính quốc tế đã đẩy giá bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần 5 tháng, kéo toàn bộ nhóm altcoin đi xuống và đặt đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới trước nguy cơ khép lại tuần giảm thứ bảy liên tiếp. Dòng vốn rút ròng vượt 1 tỷ USD tuần thứ ba liên tiếp khỏi các quỹ ETF giao ngay, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất cùng đà điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ đang đe dọa trực tiếp quy luật chu kỳ 4 năm duy trì suốt hơn một thập kỷ qua.