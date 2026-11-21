Xuất khẩu sắt thép thu về gần 7 tỉ USD sau 10 tháng
Theo số liệu thống kê sơ bộ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 9,92 triệu tấn sắt thép các loại, đạt kim ngạch gần 6,98 tỉ USD, tăng lần lượt 15,7% và 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, kim ngạch tăng nhanh hơn sản lượng, trong khi Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của ngành thép Việt Nam.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/xuat-khau-sat-thep-thu-ve-gan-7-ti-usd-sau-10-thang.html