Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng trong 3 quý đầu năm

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc đạt 37 tỷ USD, bao gồm 11,6 tỷ USD xuất khẩu, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 25,3 tỷ USD, tăng 53,3% YoY.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung Quốc đạt 253,1 tỷ USD, bao gồm 65,8 tỷ USD xuất khẩu (tăng 32,9% YoY) và 187,3 tỷ USD nhập khẩu (tăng 39,3% YoY).

10 mặt hàng xuất khẩu có giá trị tỷ USD

3 quý đầu năm 2026, 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này thuộc nhóm điện tử, may mặc và nông lâm thủy sản.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với trị giá 23,2 tỷ USD, tăng 85,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hai mặt hàng đứng sau là điện thoại và linh kiện đạt 11,3 tỷ USD, tăng 10,6% YoY; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 5,1 tỷ USD, tăng 27,8% YoY.

Việt Nam cũng thu về 4,7 tỷ USD từ xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc, tăng 22,4% YoY; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 3,1 tỷ USD, tăng 5% YoY; thủy sản với trị giá 2,8 tỷ USD, tăng 34,1% YoY.

Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc đạt 1,9 tỷ USD, tăng 40,7% YoY; xơ sợi dệt các loại đạt 1,9 tỷ USD, tăng 28% YoY; cao su với kim ngạch 1,2 tỷ USD, giảm 20,5% YoY; dệt may đạt 1,1 tỷ USD, tăng 6,1% YoY.

Trong nhóm nông sản, gạo xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 75,6% YoY, lên mức 535 triệu USD; cà phê cũng tăng 53,1% YoY, đạt 279,6 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt 864 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; sắn và sản phẩm từ sắn giảm 5,3% YoY, đạt 834 triệu USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc có mức tăng trưởng cao còn bao gồm thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 96% YoY, đạt 871 triệu USD; xăng dầu tăng 53,9% YoY, đạt 261 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép tăng 52,8% YoY, đạt 108 triệu USD.

Hai mặt hàng nhập khẩu vượt 30 tỷ USD

3 quý đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 22 mặt hàng có trị giá từ một tỷ USD trở lên, đạt 171,4 tỷ USD, chiếm 91% tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất với trị giá 69,6 tỷ USD, tăng mạnh 81,3% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai với kim ngạch 34,9 tỷ USD, tăng 23,8% YoY.

Trong Top 10 mặt hàng lớn nhất, Việt Nam còn chi 8,1 tỷ USD để nhập khẩu vải từ Trung Quốc, tăng 6,3% YoY; điện thoại và linh kiện đạt 6,5 tỷ USD, giảm 7,1% YoY; sản phẩm từ chất dẻo đạt 5,9 tỷ USD, tăng 20% YoY.

Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép đạt 5,6 tỷ USD, tăng 30,8% YoY; chất dẻo nguyên liệu đạt 4,2 tỷ USD, tăng 47,5% YoY; sắt thép với mức 4,07 tỷ USD, giảm 0,3% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu kim loại thường khác đạt 3,8 tỷ USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước; sản phẩm từ kim loại thường khác đạt 3,5 tỷ USD, tăng 19,8% YoY.

Trong nhóm có kim ngạch một tỷ USD, một số mặt hàng có mức tăng trưởng cao như linh kiện và phụ tùng ô tô tăng 89,9% YoY, đạt 3,03 tỷ USD; ô tô nguyên chiếc tăng 57,4% YoY, đạt 1,7 tỷ USD; xăng dầu tăng 72,1% YoY, đạt 1,2 tỷ USD; hàng điện gia dụng và linh kiện tăng 42,4% YoY, đạt 1,06 tỷ USD.

Kim ngạch nhập khẩu rau quả cũng tăng tới 51,5% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 1,01 tỷ USD.