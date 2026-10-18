Xuất khẩu sang Singapore: 33 nhóm hàng phải đáp ứng yêu cầu an toàn

Singapore hiện kiểm soát 33 nhóm hàng hóa, chủ yếu thuộc lĩnh vực thiết bị điện, điện tử, thiết bị gia dụng và thiết bị sử dụng khí. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa đăng tải thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Singapore về các yêu cầu quản lý an toàn hàng tiêu dùng tại thị trường này.

Theo thông tin được công bố, Singapore hiện kiểm soát 33 nhóm hàng hóa, chủ yếu thuộc lĩnh vực thiết bị điện, điện tử, thiết bị gia dụng và thiết bị sử dụng khí.

Các sản phẩm thuộc danh mục quản lý phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn an toàn tương ứng, thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và gắn dấu SAFETY Mark trước khi được quảng cáo để cung cấp hoặc bán tại Singapore.

Hệ thống quản lý an toàn hàng tiêu dùng của Singapore được xây dựng trên hai nhóm quy định chính, gồm Quy định về Bảo vệ người tiêu dùng (Yêu cầu về an toàn) và Quy định về Bảo vệ người tiêu dùng (Yêu cầu về an toàn hàng tiêu dùng) năm 2011.

Đối với những sản phẩm thuộc diện kiểm soát, việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật không chỉ liên quan đến chất lượng hàng hóa mà còn là điều kiện pháp lý để sản phẩm được lưu thông trên thị trường.

Doanh nghiệp cần xác định chính xác sản phẩm của mình có thuộc danh mục quản lý hay không, tiêu chuẩn thử nghiệm nào được áp dụng và trách nhiệm đăng ký sản phẩm thuộc về bên nào trong chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, dấu SAFETY Mark không phải là một nhãn hàng hóa thông thường mà gắn với việc sản phẩm đáp ứng quy trình kiểm soát an toàn theo quy định của Singapore.

Theo thông tin Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn từ cơ quan chức năng nước sở tại, việc cung cấp sản phẩm thuộc diện kiểm soát khi chưa hoàn tất đăng ký có thể dẫn đến chế tài nghiêm khắc, với mức phạt lên tới 10.000 SGD, phạt tù tới 2 năm hoặc cả hai hình thức.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, yêu cầu này đặt ra trách nhiệm kiểm soát chất lượng từ khâu thiết kế, lựa chọn linh kiện, sản xuất đến thử nghiệm và chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật.

Trong trường hợp xuất khẩu thông qua nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối tại Singapore, các bên cần thỏa thuận rõ trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký, sử dụng dấu chứng nhận và cung cấp hồ sơ chứng minh sự phù hợp.

Việc không làm rõ trách nhiệm ngay từ khi ký hợp đồng có thể khiến hàng hóa chậm được đưa ra thị trường, phát sinh chi phí lưu kho, kiểm nghiệm bổ sung hoặc tranh chấp giữa các bên.

Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu an toàn, doanh nghiệp cũng cần theo dõi các quy định về nhãn hàng hóa, thông tin sản phẩm và trách nhiệm thu hồi khi phát hiện hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Singapore là thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ người tiêu dùng. Việc tuân thủ đầy đủ các quy định không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý mà còn tạo nền tảng xây dựng uy tín, mở rộng hoạt động kinh doanh.