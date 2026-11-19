Theo báo cáo kinh doanh của CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC), tháng 10/2026, doanh nghiệp đạt 1.263 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Doanh thu từ thị trường Mỹ tăng 16% so với tháng 10/2025, đạt 419 tỷ đồng, tiếp tục là thị trường có doanh thu lớn nhất của VHC.

Doanh thu tại thị trường châu Âu cũng tăng 44% YoY, lên mức 261 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu tại Trung Quốc giảm 7% YoY, còn 71 tỷ đồng.

Tại thị trường nội địa, tình hình kinh doanh của Vĩnh Hoàn tiếp tục tăng trưởng tốt với +30% YoY, đạt 330 tỷ đồng.

Với các thị trường còn lại, tổng doanh thu khu vực này của Vĩnh Hoàn giảm 11% YoY, còn 182 tỷ đồng.

Về mặt hàng, sản phẩm có doanh thu lớn nhất là cá tra tăng trưởng 15% YoY, lên mức 699 tỷ đồng.

Doanh thu từ sản phẩm phụ cũng tăng 7% YoY, đạt 180 tỷ đồng; sản phẩm hỗn hợp khác tăng 41% YoY, đạt 255 tỷ đồng; sản phẩm giá trị gia tăng với +101% YoY, đạt 26,2 tỷ đồng; mì và bánh tráng tăng 13% YoY, đạt 30 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu từ sản phẩm chăm sóc sức khỏe giảm 4% YoY, còn 44 tỷ đồng; bánh phồng tôm giảm 9% YoY, đạt 29 tỷ đồng.

Tổng hợp từ báo cáo kinh doanh hàng tháng của VHC, doanh thu 10 tháng đầu năm 2026 của Vĩnh Hoàn đạt 11.492 tỷ đồng. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 14.000 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu công ty, tăng lần lượt 16% và 13% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Mới đây, Vĩnh Hoàn cũng đã thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Với hơn 209 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VHC ước tính sẽ chi khoảng 628 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Nguồn vốn thực hiện chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính của công ty đến ngày 30/6/2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức là 10/12 tới đây. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/12/2026.