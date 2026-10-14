Xuất khẩu sang Lào vượt nửa tỷ USD 3 quý đầu năm

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Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào đạt 1,88 tỷ USD, giảm 20,61% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 555,25 triệu USD, giảm 37,17% YoY; nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 1,32 tỷ USD, giảm 10,72% YoY.

Việt Nam nhập siêu 764,85 triệu USD từ Lào trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 28,55% so với mức nhập siêu 594,99 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Diễn biến các mặt hàng xuất khẩu chính

Về cơ cấu mặt hàng, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Lào, với kim ngạch đạt 80,99 triệu USD. Dù vậy, con số này đã giảm 14,42% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều tăng trưởng, thức ăn gia súc và nguyên liệu đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu và cũng là một trong những mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất, đạt 39,68 triệu USD, tăng 21,44% YoY.

Cùng xu hướng này, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 35,36 triệu USD, tăng 9,47% YoY; phân bón các loại đạt 26,29 triệu USD, tăng 18,86% YoY; sản phẩm gốm, sứ đạt 16,51 triệu USD, tăng 27,02% YoY và xăng dầu các loại đạt 16,22 triệu USD, tăng 16,26% YoY.

Nhóm hàng tăng trưởng mạnh nhất là bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, với kim ngạch tăng hơn gấp đôi, đạt 14,78 triệu USD, tăng 110,26% so với cùng kỳ.

Ngược lại, nhóm sắt thép ghi nhận mức giảm sâu. Sản phẩm từ sắt thép chỉ đạt 38,49 triệu USD, giảm 27,33% YoY, trong khi sắt thép các loại đạt 30,07 triệu USD, giảm 25,79% YoY.

Tuy nhiên, những biến động trên vẫn chưa phải là nguyên nhân chính khiến tổng kim ngạch xuất khẩu sang Lào giảm so với cùng kỳ. Yếu tố quyết định nằm ở sản phẩm hóa chất, khi kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này giảm từ 350,99 triệu USD của cùng kỳ năm trước xuống chỉ còn 7,73 triệu USD kỳ này.

Nhập khẩu quặng và khoáng sản tăng mạnh

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1,32 tỷ USD, giảm 10,72% so với cùng kỳ năm 2025.

Về cơ cấu mặt hàng, cao su và than các loại tiếp tục là hai mặt hàng nhập khẩu chính từ Lào. Trong đó, cao su đạt kim ngạch cao nhất với 145,48 triệu USD, dù đã giảm 10,37% YoY. Than các loại đứng ngay sau với 131,18 triệu USD, gần như đi ngang khi chỉ giảm nhẹ 2,35% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản khác tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 83,20 triệu USD, tăng 128,48% YoY. Cùng chiều tăng trưởng, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 69,08 triệu USD, tăng 41,72% YoY.

Ngược lại, nhập khẩu phân bón các loại là mặt hàng giảm sâu nhất, khi kim ngạch chỉ còn 57,42 triệu USD, giảm 31,29% YoY. Hai mặt hàng nông sản là ngô và hàng rau quả cũng giảm ở mức hai chữ số, lần lượt đạt 9,82 triệu USD, giảm 16,59% YoY và 6,42 triệu USD, giảm 15,21% YoY.