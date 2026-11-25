Xuất khẩu của Việt Nam sang Israel tăng mạnh sau hai năm thực thi Hiệp định VIFTA, nhưng tỷ lệ hàng hóa dùng Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi để hưởng thuế theo Hiệp định vẫn rất thấp. Cùng với chứng nhận Kosher mà nhà nhập khẩu Israel đòi hỏi, C/O mẫu VIFTA là "tấm vé" để hàng Việt cạnh tranh về giá tại thị trường này.

VIFTA mở rộng dư địa xuất khẩu

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) có hiệu lực từ ngày 17/11/2024. Ngay khi Hiệp định có hiệu lực, Israel xóa bỏ thuế nhập khẩu với hơn 66,3% số dòng thuế; khoảng 26,4% số dòng thuế khác được xóa bỏ theo lộ trình từ 3 đến 10 năm, nâng tổng mức tự do hóa lên 92,7%.

Tuy nhiên, muốn hưởng thuế suất theo VIFTA, hàng hóa phải đáp ứng quy tắc xuất xứ tại Thông tư số 11/2024/TT-BCT ngày 01/8/2024 của Bộ Công Thương và có C/O mẫu VIFTA. Không có C/O hợp lệ, lô hàng vẫn phải chịu mức thuế thông thường.

Kim ngạch thương mại đang tăng nhanh. Năm 2025, thương mại hai chiều đạt 3,63 tỷ USD, tăng 11,8%; xuất khẩu của Việt Nam đạt 865 triệu USD. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 3,5 tỷ USD; xuất khẩu của Việt Nam lần đầu chạm mốc 1 tỷ USD, tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Bộ Công Thương dự kiến cả năm 2026, xuất khẩu sang Israel đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 50,3%.

Nhưng phần hàng hóa thực sự hưởng ưu đãi còn cần nhiều cải thiện. Theo số liệu VCCI tổng hợp từ Bộ Công Thương và hải quan, năm 2025, C/O mẫu VIFTA lần đầu có mặt trong danh mục C/O ưu đãi được cấp, song tỷ lệ tận dụng ưu đãi tại thị trường Israel còn cần nhiều cải thiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nancy Nguyễn Bảo Trâm, đại diện tại Việt Nam của tổ chức chứng nhận KOF-K Kosher (Hoa Kỳ), cho biết doanh nghiệp Việt Nam hiện hỏi bà rất nhiều về chứng nhận Kosher. Hai nhóm hàng được nhà nhập khẩu Israel quan tâm nhất là gia vị (quế, hồi, tiêu) và sản phẩm cá, đặc biệt là cá ngừ.

Bà Nancy Nguyễn Bảo Trâm trình bày tham luận tại một tọa đàm về thương mại quốc tế của Bộ Công Thương. Ảnh: Lê An

"Hầu hết những sản phẩm này chúng tôi đều dễ dàng cấp chứng nhận Kosher, và tôi nghĩ sắp tới thương mại giữa Việt Nam và Israel về những mặt hàng này sẽ gia tăng, đặc biệt là mảng xuất khẩu của Việt Nam", bà Trâm nhận định. Thực tế, sau giai đoạn sụt giảm năm 2025, xuất khẩu cá ngừ sang Israel đang phục hồi; riêng quý I/2026 đạt gần 10 triệu USD, tăng 33%.

Theo bà Trâm, các hội thảo do Bộ Công Thương và các Sở Công Thương tổ chức là cơ hội tốt để doanh nghiệp hướng tới "một thị trường tuy xa nhưng mà nhiều cơ hội". Bà dự báo cà phê, tiêu, hạt điều, dừa, trái cây và cá ngừ sẽ là những sản phẩm chủ lực, "sẽ bán được rất nhiều" sang Israel. Với các mặt hàng này, Kosher giúp hàng được nhà nhập khẩu chấp nhận, còn C/O mẫu VIFTA quyết định lô hàng có được hưởng thuế ưu đãi hay không.

Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường Israel

Từ thực tế làm việc với doanh nghiệp, bà Nancy Nguyễn Bảo Trâm cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở thủ tục. "Một số doanh nghiệp vẫn đang nghĩ Israel là một thị trường nhỏ. Tuy nhiên, về mặt thủ tục thì không khó, quan trọng nhất là sự quyết tâm của doanh nghiệp, từ ban lãnh đạo đến những người trực tiếp làm việc với các tổ chức như chúng tôi. Khi doanh nghiệp quyết tâm thì sẽ có giải pháp", bà nói.

Bà dẫn trường hợp một doanh nghiệp nước ngoài từng chuyển một phần sản xuất sang nhà máy khác để có một nhà máy đạt chứng nhận Kosher. "Đó chính là quyết tâm của ban giám đốc, chứ không phải của một bộ phận quản lý chất lượng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn nghĩ", bà Trâm nhấn mạnh.

Theo đại diện KOF-K Kosher, quyết tâm ấy sẽ thành kết quả nếu doanh nghiệp tìm đúng đơn vị tư vấn, cấp chứng nhận uy tín, như nhóm "Big Five" trong đó có KOF-K.

Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa, vận tải và tiêu chí xuất xứ khi đề nghị cấp C/O mẫu VIFTA. Ảnh: Cấn Dũng

Bà Trâm khuyến nghị doanh nghiệp trước hết cần tìm hiểu kỹ, tiếp đó là quyết tâm mở rộng thị trường, sắp xếp lại sản xuất để đạt các chứng nhận chất lượng và yêu cầu của nhà nhập khẩu.

Điều bà Trâm nhấn mạnh nhất là sự tuân thủ: "Nếu mình chỉ đạt chứng nhận mà không tuân thủ thì sẽ dễ dàng mất niềm tin của nhà nhập khẩu và mất cơ hội mở rộng thị trường trong tương lai".

Nguyên tắc ấy cũng đúng với C/O. Chứng nhận xuất xứ chỉ có giá trị khi hồ sơ phía sau nó chặt chẽ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiểm tra kỹ tiêu chí xuất xứ áp dụng cho từng mặt hàng, có thể là chuyển đổi mã số HS, công đoạn gia công hoặc hàm lượng giá trị khu vực, đồng thời tuân thủ giới hạn 10% và điều kiện áp dụng với từng nhóm hàng.

Khi đề nghị cấp C/O mẫu VIFTA, doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ thông tin nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, cảng xếp hàng, thông tin vận tải, mô tả hàng hóa kèm tiêu chí xuất xứ. Hồ sơ được nộp qua hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Chứng từ, dữ liệu xuất xứ phải được lưu giữ tối thiểu 5 năm để phục vụ kiểm tra sau thông quan.

Việc tận dụng hiệu quả VIFTA đòi hỏi doanh nghiệp nhìn nhận C/O như một công cụ tạo lợi thế cạnh tranh, thay vì chỉ là thủ tục hành chính trong hoạt động xuất khẩu. Khi thuế nhập khẩu được cắt giảm theo cam kết, khả năng chứng minh xuất xứ hàng hóa sẽ tác động trực tiếp đến giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm tại Israel. Đặc biệt, với những mặt hàng có tiềm năng như gia vị, thủy sản, cà phê và hạt điều, việc kết hợp đáp ứng quy tắc xuất xứ với các tiêu chuẩn riêng của thị trường sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận nhà nhập khẩu.

Về lâu dài, tỷ lệ tận dụng ưu đãi VIFTA sẽ phụ thuộc vào mức độ chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức nguồn nguyên liệu, hoàn thiện quy trình sản xuất và chuẩn hóa hệ thống chứng từ. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức cấp chứng nhận và cộng đồng doanh nghiệp cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn thực thi quy tắc xuất xứ. Đây là cơ sở để chuyển những cam kết mở cửa thị trường thành lợi ích thương mại cụ thể, góp phần duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu và khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Israel.

Tỷ lệ tận dụng C/O mẫu VIFTA cho thấy dư địa còn rất lớn. Với gia vị, cá ngừ hay hạt điều, nếu chứng nhận Kosher giúp hàng Việt được tin dùng, thì C/O mẫu VIFTA giúp hàng có giá cạnh tranh hơn nhờ thuế ưu đãi. Như bà Nancy Nguyễn Bảo Châm nói, khi doanh nghiệp quyết tâm thì sẽ có giải pháp.