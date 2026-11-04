Xuất khẩu sang EU dự kiến đạt gần 70 tỷ USD

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Nam

Chia sẻ tại diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu chiều 4-11, Bộ Công Thương cho biết, thương mại Việt Nam - EU tiếp tục tăng trưởng tích cực. Theo số liệu của Cục Hải quan, quý III-2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 24,1 tỷ USD, tăng 10,1% so với quý II. Xuất khẩu sang EU tăng 13,9%, trong khi nhập khẩu giảm 2,4%.

Tính chung 9 tháng, thương mại hai chiều đạt 65,48 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu đạt 50,8 tỷ USD, tăng 21,8%; nhập khẩu đạt 14,7 tỷ USD, tăng 13,9%. Việt Nam xuất siêu 36,1 tỷ USD, cao hơn mức 28,9 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. EU chiếm 11,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tỷ trọng thương mại với EU trong tổng kim ngạch cả nước giảm. Trong 9 tháng, tỷ trọng này còn 7,4%, so với 8% cùng kỳ năm trước; tỷ trọng xuất khẩu giảm từ 12% xuống 11,7%, nhập khẩu từ 3,9% xuống 3,2%. Nguyên nhân là kim ngạch thương mại với các thị trường khác tăng nhanh hơn.

Hà Lan tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 12,5 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 27,6%, chiếm 24,6% tổng xuất khẩu sang EU. Đức đứng thứ hai với 9,2 tỷ USD, tăng 31,5%. Trong quý III, xuất khẩu sang Tây Ban Nha, Pháp, Italia và Ba Lan lần lượt tăng 44,6%, 26,3%, 13,6% và 20,4%.

Nhóm công nghệ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu sang EU. Trong 9 tháng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 11 tỷ USD, tăng 62%; điện thoại và linh kiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 6,1 tỷ USD, tăng 16,7%.

Về triển vọng quý IV-2026, xuất khẩu sang EU dự kiến tiếp tục tăng nhờ nhu cầu mua sắm cuối năm, nhất là hàng điện tử, máy móc và hàng tiêu dùng. Dệt may có khả năng cải thiện, trong khi giày dép phục hồi chậm. Cà phê được hỗ trợ bởi nhu cầu cuối năm; hạt điều và sắt thép còn khó khăn.

Cả năm 2026, xuất khẩu dự kiến đạt 67–70 tỷ USD, tăng 19,3% - 24,7% so với năm 2025; nhập khẩu từ EU đạt 19–20 tỷ USD , tăng 8% - 13,5%, đưa thương mại hai chiều lên 86–90 tỷ USD. Việt Nam dự kiến tiếp tục duy trì xuất siêu lớn với EU.

Theo kết quả khảo sát niềm tin kinh doanh, 90% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là địa điểm kinh doanh, đầu tư; 23% có tầm nhìn đầu tư trên 20 năm. Cùng với đó, 52% doanh nghiệp tham gia khảo sát xác định nguồn nhân lực là một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng cho giai đoạn đầu tư tiếp theo.