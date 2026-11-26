Thuế suất ưu đãi chưa đủ tạo lợi thế cạnh tranh

Trong hoạt động xuất khẩu sang Chile, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thái Anh (Tamatra), TP. Hồ Chí Minh, đã tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA) để đưa sản phẩm bao bì PP tiếp cận thị trường Nam Mỹ. Tuy nhiên, theo bà Trần Thục Hiền, Giám đốc điều hành doanh nghiệp, ưu đãi thuế quan dù tạo thuận lợi nhưng chưa tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Lý giải điều này, bà Hiền cho biết, thuế nhập khẩu của Chile đối với mặt hàng bao bì PP dệt (HS 6503) vốn ở mức thấp, khoảng 6%. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh chủ yếu bằng giá thành sản xuất và chi phí vận chuyển. Ngay cả khi thuế nhập khẩu được đưa về 0%, hàng hóa Việt Nam vẫn gặp khó trước sản phẩm từ Trung Quốc, bởi quốc gia này đã có FTA với Chile từ năm 2006 và được hưởng thuế suất 0% từ lâu, đồng thời có lợi thế về giá vận chuyển.

“Đó là lý do hiện giờ Việt Nam xuất khẩu sang Chile chỉ chiếm khoảng 5-6% tổng kim ngạch nhập khẩu của họ”, bà Hiền chia sẻ.

Tamatra là một trong những doanh nghiệp sản xuất bao bì PP dệt chuyên về xuất khẩu của Việt Nam.

Trước sức ép cạnh tranh, doanh nghiệp này xác định chất lượng sản phẩm, giá thành hợp lý, khả năng giao hàng ổn định và duy trì quan hệ tốt với khách hàng là những yếu tố quan trọng. Việc tối ưu hóa chi phí trong sản xuất được xem là giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh, thay vì chỉ trông chờ vào ưu đãi thuế quan.

Thực tế từ doanh nghiệp cho thấy, tận dụng FTA không chỉ là câu chuyện tiếp cận mức thuế nhập khẩu thấp hơn. Khi đối thủ cạnh tranh đã có lợi thế về thuế và logistics, khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi cần đi cùng năng lực tổ chức sản xuất và kiểm soát chi phí.

Đối với Tamatra, việc đáp ứng quy tắc xuất xứ theo VCFTA không phải là trở ngại lớn. Doanh nghiệp chủ động tìm hiểu quy định thông qua các thông tư và những buổi tập huấn do Phòng Quản lý xuất nhập khẩu TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Theo bà Trần Thục Hiền, các đơn hàng xuất khẩu sang Chile hiện đều đáp ứng đầy đủ điều kiện xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan.

Đáng chú ý, đối với sản phẩm bao bì PP, doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí xuất xứ theo quy định của hiệp định. Với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC) tối thiểu 40%, bà Hiền cho biết, sản phẩm của công ty đạt yêu cầu. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu PP, vốn chiếm khoảng 65-70% giá thành phẩm.

Trong khi đó, tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 số (CTH) được doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn. Tamatra thực hiện đầy đủ các công đoạn sản xuất gồm kéo sợi, dệt, tráng, in, cắt và may tại Việt Nam. Quá trình chuyển đổi cơ bản vì thế diễn ra trong nước, không phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nguyên liệu.

“Đối với sản phẩm của doanh nghiệp, tiêu chí CTH thuận lợi hơn vì không phụ thuộc nguồn PP. Công ty áp dụng C/O mẫu VC với mã HS 6503 như hiện nay”, bà Hiền cho biết.

Về thủ tục chứng nhận xuất xứ, doanh nghiệp đánh giá quy trình cấp C/O mẫu VC do Bộ Công Thương cấp trước đây và giờ là Phòng Quản lý xuất nhập khẩu TP. Hồ Chí Minh thực hiện tương đối thuận lợi. Việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất khẩu.

Theo bà Hiền, nếu hàng hóa đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi nhưng doanh nghiệp không có C/O hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ chứng minh xuất xứ, nguy cơ mất đơn hàng rất lớn. Với đặc thù chi phí vận chuyển sang Chile cao, việc không được hưởng thuế ưu đãi sẽ khiến giá sản phẩm khó cạnh tranh. Chậm tiến độ giao hàng còn có thể phát sinh chi phí phạt hợp đồng và phí lưu container.

Bà Trần Thục Hiền, Giám đốc điều hành Tamatra chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.

Bên cạnh VCFTA, doanh nghiệp này cũng đã rà soát mã HS và quy tắc xuất xứ theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tuy nhiên, Tamatra chưa khai thác tốt tiềm năng của hiệp định này và hiện vẫn lựa chọn VCFTA theo yêu cầu của khách hàng. Đối với CPTPP, doanh nghiệp đang áp dụng tiêu chí CTH, đồng thời thực hiện lưu trữ hồ sơ theo đúng quy trình.

Từ thực tiễn triển khai, doanh nghiệp kiến nghị Bộ Công Thương xây dựng đường link tra cứu quy tắc xuất xứ theo từng mã HS của từng FTA, giúp doanh nghiệp chủ động xác định quy định áp dụng đối với sản phẩm cần xin C/O, giảm thời gian tìm kiếm và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Đáp ứng quy tắc xuất xứ để mở rộng thị phần tại Chile

Theo bà Ngô Thu Hương, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Chile, đây là thị trường có nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động xuất khẩu. Chile có thu nhập bình quân đầu người khoảng 17.880 USD, thuộc nhóm cao nhất khu vực Mỹ Latin, đồng thời là một trong những nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhất khu vực với hơn 30 hiệp định thương mại tự do đã ký kết với khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đối với Việt Nam, phần lớn thuế nhập khẩu giữa hai nước hiện đã giảm về 0% nhờ các FTA, trong đó có VCFTA và CPTPP. Chile cũng có xu hướng đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống như Trung Quốc. Cơ cấu nhập khẩu của thị trường này tương đối phù hợp với năng lực sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam, nhất là các nhóm hàng điện tử, dệt may, giày dép, đồ gỗ và thực phẩm chế biến.

Theo số liệu của Hải quan Chile, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Chile đạt hơn 2 tỷ USD, tăng hơn 40% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 1,7 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm trước.

“Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng, bởi quy mô xuất khẩu hiện nay đã cao gấp khoảng 6,5 lần so với năm 2013, thời điểm trước khi VCFTA có hiệu lực. Việt Nam cũng liên tục duy trì trạng thái xuất siêu tại thị trường Chile trong nhiều năm qua”, bà Ngô Thu Hương nhận định.

Tuy nhiên, thị phần hàng hóa Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Chile rất thấp, cho thấy dư địa phát triển vẫn còn lớn. Để khai thác cơ hội này, doanh nghiệp không chỉ cần tìm hiểu nhu cầu thị trường mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý nhập khẩu.

Gian hàng quảng bá hàng Việt Nam của Thương vụ Việt Nam tại Chile trong khuôn khổ Hội chợ Espacio Food & Service 2026.

Theo Tham tán thương mại Ngô Thu Hương, Chile có hệ thống pháp lý tương đối minh bạch, chính sách ổn định và thủ tục hành chính điện tử. Tuy nhiên, nước này quản lý nhập khẩu khá chặt chẽ thông qua các biện pháp kỹ thuật, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quy định về vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch động thực vật (SPS), hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, việc chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng. Hàng hóa lưu hành tại Chile phải được ghi nhãn bằng tiếng Tây Ban Nha; riêng thực phẩm thuộc diện quy định phải có nhãn cảnh báo màu đen khi chứa hàm lượng cao đường, muối, chất béo hoặc calo.

Một thách thức khác là khoảng cách địa lý và chi phí logistics. Theo bà Hương, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam tới Chile kéo dài khoảng 45-55 ngày. Những biến động của chi phí vận tải quốc tế, trong đó có tác động từ xung đột tại Trung Đông, tiếp tục tạo áp lực đối với giá thành và khả năng giao hàng của doanh nghiệp.

Trước thực tế này, Tham tán thương mại Ngô Thu Hương khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động kế hoạch sản xuất, đặt tàu sớm, quản trị tồn kho và đầu tư công nghệ đóng gói, bảo quản phù hợp để bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Đồng thời, doanh nghiệp cần chuyển từ cạnh tranh chủ yếu bằng giá thấp sang phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chú trọng chất lượng, thiết kế, thương hiệu và yếu tố xanh, bền vững. Với từng nhóm hàng, cần có giải pháp phù hợp: sản phẩm gỗ và nội thất nên ưu tiên thiết kế dễ tháo lắp để tối ưu vận chuyển; hàng đông lạnh và thủy sản cần tối ưu thể tích container nhằm giảm chi phí logistics.

Đặc biệt, việc chủ động tìm hiểu quy tắc xuất xứ theo từng hiệp định, rà soát mã HS và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh xuất xứ cần được thực hiện ngay từ khâu tổ chức sản xuất. Đây là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn hiệp định phù hợp, bảo đảm quyền hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang Chile.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần quan tâm các chứng nhận liên quan như HACCP, GlobalG.A.P, FSSC và ASC theo yêu cầu đối với từng mặt hàng; chủ động tham gia hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế tại Chile để tìm kiếm đối tác và mở rộng hệ thống phân phối.

Với thị trường có độ mở cao nhưng cạnh tranh mạnh như Chile, ưu đãi thuế quan là điều kiện thuận lợi ban đầu. Khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, duy trì chất lượng, bảo đảm tiến độ giao hàng và kiểm soát chi phí mới là những yếu tố quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ VCFTA và CPTPP.