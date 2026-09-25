Xuất khẩu sang Canada gần 5,9 tỉ USD, tăng 20,4%

Xuất khẩu sang Canada đạt gần 5,9 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm 2026

Xuất khẩu sang Canada gần 5,9 tỉ USD

8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang Canada đạt gần 5,9 tỉ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 6,91 tỉ USD, trong đó hàng hóa Việt Nam xuất sang Canada chiếm phần lớn.

Dẫn đầu các nhóm hàng xuất khẩu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, đạt 861 triệu USD. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 851 triệu USD, còn hàng dệt, may đạt 804 triệu USD.

Điện thoại và linh kiện đạt 685,5 triệu USD, giày dép các loại đạt 435 triệu USD. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 207 triệu USD, thủy sản đạt 196,7 triệu USD, trong khi phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 187 triệu USD.

Những con số này cho thấy bên cạnh các nhóm hàng truyền thống, hàng công nghiệp và điện tử đang chiếm vị trí đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Canada.

Việt Nam xuất siêu gần 4,9 tỉ USD

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Canada đạt 1,01 tỉ USD, tăng 49% so với cùng kỳ. Trong đó, lúa mì đạt 153,8 triệu USD, quặng và khoáng sản khác đạt 142,9 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 45,7 triệu USD.

Với xuất khẩu gần 5,9 tỉ USD và nhập khẩu 1,01 tỉ USD, Việt Nam xuất siêu 4,887 tỉ USD sang Canada trong 8 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, mức xuất siêu này được hình thành trong bối cảnh xuất khẩu sang Canada tăng hơn 20%, trong khi nhập khẩu từ thị trường này tăng 49%. Chênh lệch giữa hai chiều thương mại tiếp tục nghiêng đáng kể về phía Việt Nam.

MẠNH LÊ