Xuất khẩu sang Campuchia tăng gần 14%, Việt Nam xuất siêu 142,4 triệu USD

Theo số liệu Cục Hải quan (Bộ Tài chính), xuất khẩu sang Campuchia đạt hơn 4,8 tỉ USD, còn nhập khẩu từ thị trường này đạt hơn 4,67 tỉ USD. Chênh lệch giữa hai chiều thương mại đạt khoảng 142,4 triệu USD.

Dệt may, sắt thép dẫn đầu xuất khẩu

Dệt may là nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất trong các nhóm được thống kê, đạt khoảng 763,9 triệu USD. Sắt thép các loại đạt 660,8 triệu USD, trong khi nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt 353,5 triệu USD.

Các nhóm hàng đáng chú ý khác gồm phân bón đạt 246,9 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 180,6 triệu USD; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 177,6 triệu USD.

Hạt điều nổi bật ở chiều nhập khẩu

Ở chiều nhập khẩu, hạt điều đạt khoảng 1,8 tỉ USD, còn cao su đạt khoảng 620 triệu USD trong 9 tháng đầu năm. Nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt khoảng 64,8 triệu USD; quặng và khoáng sản đạt 60,3 triệu USD.

Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu là điểm đáng chú ý trong bức tranh thương mại Việt Nam – Campuchia 9 tháng đầu năm 2026.

MẠNH LÊ