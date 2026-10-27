Xuất khẩu rau quả trước cơ hội lập kỷ lục mới

Sầu riêng dẫn dắt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rau quả, với kim ngạch 3,5 tỷ USD, tăng 50% so với 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Bộ Tài chính, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 9/2026 đạt khoảng gần 1,13 tỷ USD. Con số này giảm gần 18% so với tháng trước nhưng vẫn đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp ngành rau quả Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu vượt con số 1 tỷ USD.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 18,8% so với cùng kỳ lên gần 7,3 tỷ USD. Với kết quả này, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), ngành rau quả hoàn toàn có thể cán mốc 10 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2026.

Động lực tăng trưởng xuất khẩu chính của ngành rau quả tiếp tục đến từ sầu riêng, với tổng kim ngạch xuất khẩu 3,5 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc là thị trường chủ lực, với khoảng 3,3 tỷ USD.

Hiện tại, sầu riêng Việt Nam chiếm 21% nguồn cung tại Trung Quốc, đưa Việt Nam trở thành nhà cung ứng sầu riêng lớn thứ hai của thị trường tỷ dân, chỉ đứng sau Thái Lan.

Trung Quốc cũng là thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu 4,7 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3, lần lượt đạt kim ngạch 485 triệu USD và 263 triệu USD.

Bước vào quý cuối cùng của năm 2026, theo Vinafruit, cơ cấu xuất khẩu rau quả có sự chuyển biến đáng kể theo mùa vụ. Trong đó, những ngành hàng như dừa, thanh long, xoài, chanh leo, bưởi được kỳ vọng sẽ đóng góp mạnh mẽ hơn vào kết quả xuất khẩu quý IV/2026.

Theo Vinafruit, doanh nghiệp cần tập trung đẩy mạnh hoạt động chế biến sâu, giảm dần tỷ trọng xuất khẩu hoa quả tươi. Qua đó, doanh nghiệp vừa tối ưu giá trị xuất khẩu, vừa có thể mở ra cơ hội tiếp cận thị trường ở xa hơn hơn thay vì tập trung khai thác thị trường Trung Quốc.

Song song với đó, Vinafruit tiếp tục đưa ra khuyến nghị về việc phát triển vùng trồng theo đúng quy hoạch, gắn với nhu cầu thực tế, đi kèm với việc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Với ngành hàng rau quả, rào cản lớn hiện nay là các tiêu chuẩn kỹ thuật đang ngày càng gia tăng tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.