Chăm sóc vườn sầu riêng tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Nhiều thị trường tăng trưởng tốt

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết: Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 11/2026 ước đạt 913,180 triệu USD, giảm 9,96% so tháng trước nhưng tăng 30,2% so cùng kỳ năm 2025. Tính chung 11 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt hơn 9,2 tỷ USD, tăng 18,6% so cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau quả 11 tháng đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 32,1% so cùng kỳ năm 2025. Như vậy, ngành rau quả xuất siêu hơn 5,9 tỷ USD trong 11 tháng.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam; tiếp đến là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan... Theo đó, 10 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt hơn 5,4 tỷ USD, tăng 20%; sang Mỹ đạt hơn 556 triệu USD và Nhật Bản đạt hơn 294 triệu USD, với mức tăng lần lượt 22% và 12% so cùng kỳ năm 2025.

Xét theo chủng loại, sầu riêng tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu. Thống kê 9 tháng năm 2026 cho thấy, mặt hàng này đạt hơn 3,45 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt khoảng 3,3 tỷ USD. Các mặt hàng tiếp theo là thanh long, chuối, dừa, xoài...

Đáng chú ý, chuối đang được kỳ vọng trở thành mặt hàng có dư địa tăng trưởng lớn. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu chuối đạt gần 310 triệu USD, tăng 1,7% so cùng kỳ năm trước. Hiện cả nước có khoảng 163.000ha chuối, nhưng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 mới đạt gần 420 triệu USD.

Vùng trồng chuối ứng dụng công nghệ cao tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Thịnh Khang-Farm, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: MINH ANH)

Theo nhiều doanh nghiệp trồng chuối, nếu vùng trồng được chuẩn hóa từ 15-30% diện tích, kim ngạch xuất khẩu chuối có thể đạt 1-2 tỷ USD/năm. Bên cạnh việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, nghiên cứu và phát triển các giống chuối có khả năng chống chịu tốt với dịch bệnh đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu cũng là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng.

Với mặt hàng sầu riêng, ông Tô Văn Huấn, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông tin: Sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh là hai sản phẩm nổi bật, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu rau quả. Hiện có 28 quốc gia nhập khẩu sầu riêng tươi và hơn 20 quốc gia nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam. Về giá trị, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng từ 177,7 triệu USD năm 2021 lên gần 3,86 tỷ USD năm 2025, chiếm 45,1% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Chuẩn hóa vùng trồng, nâng chất lượng sầu riêng

Cùng với đà tăng trưởng xuất khẩu, việc đáp ứng yêu cầu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc đang trở thành điều kiện quan trọng để duy trì thị trường cho ngành hàng chủ lực sầu riêng. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 2/11/2026, cả nước có 1.577 mã số vùng trồng và 274 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đang hoạt động với tổng diện tích gần 47.000ha, ước tính sản lượng khoảng 1,175 triệu tấn (năng suất bình quân 25 tấn/ha).

Hiện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung 576 mã số vùng trồng và 303 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng. Đối với 86 mã số vùng trồng và 83 mã số cơ sở đóng gói cần khắc phục theo yêu cầu của phía Trung Quốc, cục đã tổng hợp kết quả khắc phục từ các địa phương và gửi GACC xem xét. Đây là cơ sở để ngành hàng tiếp tục nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu.

Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, như: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết; đầu ra chưa ổn định và phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc. Mặt khác, sầu riêng Việt Nam cũng ngày càng chịu sự cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Ngoài ra, việc mở rộng diện tích nhanh, thiếu quy hoạch, thậm chí trồng trên một số loại đất chưa phù hợp cùng với kinh nghiệm canh tác còn hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, sâu bệnh phát sinh nhiều làm tăng chi phí phòng trừ và gây khó khăn cho việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và kiểm soát hóa chất ngày càng cao, ngành sầu riêng cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa toàn bộ vùng trồng.

Theo Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp Trần Thanh Tâm, tỉnh đang xây dựng bản đồ phân bố nguy cơ nhiễm Cadimi trên cơ sở khảo sát tại 1.724 điểm với 8.620 vườn sầu riêng, phục vụ công tác cảnh báo và hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp canh tác phù hợp. Kết quả bước đầu cho thấy triển vọng của việc sử dụng phân bón có hàm lượng Cadimi thấp kết hợp phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và than sinh học. Chi cục đề nghị các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, xác định nguồn gây nhiễm, cơ chế hấp thu Cadimi của cây và hoàn thiện quy trình canh tác phù hợp với từng nhóm điều kiện đất đai.

Trong khi đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương rà soát diện tích sầu riêng, xây dựng đề án, kế hoạch phát triển sản xuất theo vùng tập trung gắn với đầu tư hạ tầng, cơ sở đóng gói, sơ chế và chế biến; từ đó đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, nhất là về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát kim loại nặng và hóa chất.

Về lâu dài, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, đẩy mạnh đàm phán và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ là những giải pháp quan trọng nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam, củng cố vị thế mặt hàng chủ lực trong ngành rau quả.