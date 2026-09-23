Xuất khẩu rau quả hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD

Đóng gói dừa xuất khẩu tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH ANH)

Hai tháng liên tiếp vượt 1 tỷ USD

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết: Xuất khẩu rau quả Việt Nam có bước tiến đáng kể khi lần đầu duy trì được mức kim ngạch hơn 1 tỷ USD trong hai tháng liên tiếp.

Cụ thể, kim ngạch tháng 8 đạt khoảng 1,09 tỷ USD, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2025; tháng 7 ghi nhận kim ngạch khoảng 1,07 tỷ USD. Trong tổng kim ngạch, sầu riêng tiếp tục đóng góp lớn vào sự bứt phá.

Theo Cục Hải quan, xuất khẩu sầu riêng tháng 7 đạt khoảng 681,2 triệu USD, tăng 81% so cùng kỳ năm 2025, đưa kim ngạch 7 tháng đạt khoảng 1,77 tỷ USD, tăng 47,1%.

Kết quả này gắn với thời điểm các vùng trồng sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch.

Bên cạnh đó, dừa là điểm sáng mới: 7 tháng năm 2026, kim ngạch đạt 367,446 triệu USD, tăng khoảng 20% so cùng kỳ năm trước, vượt thanh long và xoài để trở thành mặt hàng có kim ngạch lớn thứ hai sau sầu riêng.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hiệp hội dừa Việt Nam, đây là một trong những mặt hàng còn nhiều dư địa tăng trưởng những tháng cuối năm do thị trường mở rộng và các doanh nghiệp ngày càng khai thác tốt hơn giá trị gia tăng của sản phẩm.

Tăng tốc trên chặng cuối

Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, tháng 9 và tháng 10 tiếp tục là thời điểm nhiều trái cây cho thu hoạch trong khi nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc và các thị trường châu Á, EU thường tăng trong quý IV để phục vụ các dịp lễ, Tết.

Theo ông Lê Anh Dũng, Tổng Giám đốc Tổng công ty rau quả, nông sản (Vegetexco Vietnam), các sản phẩm rau quả của doanh nghiệp hiện có mặt tại khoảng 60 quốc gia, trong đó có những thị trường yêu cầu cao như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản.

Để chủ động nguồn hàng, chất lượng và thời điểm giao hàng, Vegetexco Vietnam gắn vùng nguyên liệu với hệ thống sơ chế, chế biến.

Thông qua mạng lưới đối tác chiến lược và các nông trường liên kết trên cả nước, doanh nghiệp có khả năng cung ứng các đơn hàng lớn với đa dạng chủng loại sản phẩm.

Ngoài khả năng cung ứng, điều kiện để hàng hóa được chấp nhận tại thị trường nhập khẩu cũng ngày càng chi tiết.

Với những thị trường quản lý chặt về vùng trồng và cơ sở đóng gói như Trung Quốc, hệ thống mã số là một phần quan trọng trong năng lực xuất khẩu, đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ cấp và phê duyệt mã số nhằm mở rộng năng lực cung ứng chính ngạch.

Tại thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, doanh nghiệp cần kiểm soát tốt các vấn đề liên quan an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Một vấn đề khác đang đặt ra với xuất khẩu rau quả tươi là rút ngắn thời gian vận chuyển để giữ ổn định chất lượng, tăng sức cạnh tranh.

Đối với thị trường lớn là Trung Quốc, các nước xuất khẩu liên tục tìm cách đưa hàng hóa đến người tiêu dùng nhanh nhất.

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), xuất khẩu trái cây của Campuchia sang Trung Quốc tăng mạnh nhờ hành lang vận tải nông sản xuyên biên giới qua Lào được khai trương vào cuối tháng 6/2026.

Mô hình liên vận này cho phép vận chuyển hàng bằng đường bộ sang Lào rồi kết nối vào tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, giảm thời gian giao hàng xuống chỉ còn khoảng một tuần thay vì 15-20 ngày đi đường biển.

Nhờ đó, 7 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Campuchia sang Trung Quốc đạt kỷ lục 5.738 tấn, tăng gấp gần 40 lần so cả năm 2025.

Trong điều kiện đó, việc tạo thuận lợi thông quan cho rau quả Việt Nam cũng đang được đẩy nhanh để gia tăng cạnh tranh.

Thực tế, từ tháng 7/2026, Cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với nông sản xuất khẩu; giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ…

Cùng với nguồn cung chất lượng, đây sẽ là lực đẩy quan trọng để xuất khẩu rau quả sớm cán đích 10 tỷ USD.