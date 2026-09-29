Xuất khẩu rau quả đạt gần 7,4 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026

Thị trường Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về nhập khẩu rau quả Việt Nam, tiếp theo sau là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU.

Sự tăng trưởng trên cho thấy ngành hàng rau quả Việt Nam đang dần khẳng định là đối tác tin cậy nhờ năng lực tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật (SPS) của EU. Đặc biệt, trong cơ cấu nguồn cung trái cây, rau củ nhập khẩu từ ngoại khối của EU, vị thế của Việt Nam đang được củng cố rõ rệt nhờ xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang hàng chế biến sâu.

Một cơ sở chế biến chanh dây xuất khẩu tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhận định xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm nay, nhờ lợi thế nguồn cung và nhu cầu thị trường.

Tháng 9 và tháng 10, sầu riêng Tây Nguyên vào giai đoạn thu hoạch rộ cuối vụ, trong khi các nước khác gần như không có sầu riêng thu hoạch vào thời điểm tương tự. Vì vậy, Việt Nam gần như là nguồn cung cấp sầu riêng tươi duy nhất cho thị trường Trung Quốc trong giai đoạn này, nhờ đó sẽ giúp cho xuất khẩu sầu riêng duy trì ở mức cao.

Chế biến sầu riêng xuất khẩu tại Chánh Thu Group. Ảnh: VIỆT HƯƠNG

Tháng 11 và tháng 12 là thời điểm nhu cầu hàng hóa phục vụ lễ, tết cuối năm tại Trung Quốc, Đông Bắc Á và các nước châu Âu, Bắc Mỹ tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung rau quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn dồi dào, với các mặt hàng trái cây chủ lực như dừa tươi, chanh leo, bưởi… và các sản phẩm rau quả chế biến, sẽ giúp bù đắp khi sầu riêng tươi đã qua thời điểm thu hoạch rộ ở Tây Nguyên.