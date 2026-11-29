Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 11-2026 ước đạt hơn 913 triệu USD, giảm 9,96% so với tháng trước nhưng tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 11 tháng, toàn ngành thu về hơn 9,2 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đã vượt mức kỷ lục gần 8,6 tỷ USD của cả năm 2025. Để chạm mốc 10 tỷ USD, ngành rau quả cần thêm khoảng 800 triệu USD trong tháng cuối năm. Với mức xuất khẩu bình quân khoảng 837 triệu USD/tháng trong 11 tháng qua, mục tiêu này được đánh giá có cơ sở để đạt được.

Sầu riêng tiếp tục đóng góp chủ lực trong kim ngạch xuất khẩu rau quả. Ảnh: Chánh Thu/TPO

Xét theo chủng loại, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu rau quả. Theo số liệu được Báo Nhân Dân dẫn từ các cơ quan chuyên môn, trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 3,45 tỷ USD, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 3,3 tỷ USD. Các mặt hàng đứng sau gồm thanh long, chuối, dừa và xoài.

Theo thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam được Báo Nông nghiệp và Môi trường dẫn lại, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong 11 tháng ước đạt khoảng 4,5-4,6 tỷ USD; cả năm có khả năng tiến tới mốc 5 tỷ USD. Động lực quan trọng đến từ nguồn cung tại các vùng trồng lớn, đặc biệt là Tây Nguyên, bước vào vụ thu hoạch chính; trong đó, sầu riêng tươi và đông lạnh đều đóng góp đáng kể.

Không chỉ sầu riêng, nhiều mặt hàng khác cũng duy trì vị trí trong nhóm xuất khẩu chủ lực. Trong 9 tháng, chuối đạt gần 310 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 5,42 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, chiếm 65,35% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 556,5 triệu USD, tăng 22%; tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, xuất khẩu rau quả sang một số nước châu Âu và Đông Nam Á cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong đó, kim ngạch sang Đức tăng 42%, Hà Lan tăng 39% và Malaysia tăng 26%. Diễn biến này cho thấy cơ hội mở rộng thị trường vẫn còn, nhất là đối với sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Một điểm sáng khác là nhóm rau quả chế biến. Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong quý III-2026, nhóm sản phẩm này đạt 601,8 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Chế biến sâu góp phần nâng giá trị sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và giảm áp lực tiêu thụ khi nông sản vào vụ thu hoạch tập trung.

Dù triển vọng tích cực, ngành rau quả vẫn đối mặt với yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường nhập khẩu. Riêng với sầu riêng, việc kiểm soát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng hóa chất và truy xuất nguồn gốc là điều kiện quan trọng để duy trì xuất khẩu ổn định.

Về lâu dài, để duy trì tăng trưởng và giảm phụ thuộc vào một vài mặt hàng, ngành rau quả cần phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tăng liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến.