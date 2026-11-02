Xuất khẩu quốc phòng Ấn Độ sang châu Âu tăng mạnh, thị trường này chiếm 40% kim ngạch toàn cầu

Châu Âu đã trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Theo Defense News, xuất khẩu đạn dược và các sản phẩm liên quan của Ấn Độ sang châu Âu tăng mạnh khi các quốc gia trên lục địa này nâng chi tiêu quốc phòng. Xu hướng này mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa New Delhi và Liên minh châu Âu (EU).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cho biết Ấn Độ đã vươn lên thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ ba sang châu Âu. Ảnh minh họa: PTI

Hai động lực thúc đẩy xuất khẩu

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cho rằng có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là kế hoạch tái vũ trang châu Âu của EU, được công bố hồi tháng 3-2025. Kế hoạch này nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng lực quốc phòng và bảo đảm EU có thể tự bảo vệ trước các mối đe dọa bên ngoài.

Thứ hai là việc Ấn Độ không ngừng mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng. Tờ The Economic Times dẫn lời ông Singh khẳng định nước này hiện là nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ ba sang châu Âu.

Số liệu xuất khẩu đạn dược

Theo báo cáo của Bloomberg, từ năm 2022 đến nay, Ấn Độ đã xuất khẩu sang châu Âu số đạn dược trị giá ít nhất 872 triệu USD. Con số này tăng hơn 1.600% so với 4 năm trước đó.

Các nước Trung và Đông Âu nằm trong nhóm khách hàng lớn nhất, gồm Romania, Slovenia, Séc, Slovakia, Bulgaria, Croatia và Ba Lan.

Chuyên gia Samuel Rajiv thuộc Viện Nghiên cứu và Phân tích quốc phòng Manohar Parrikar ở New Delhi cho biết thị trường châu Âu chiếm tới 40% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng toàn cầu của Ấn Độ trong tài khóa vừa qua. Theo ông, đà tăng trưởng này có thể trở thành xu hướng dài hạn.

“Ấn Độ sẽ có thêm nhiều cơ hội khi châu Âu chú trọng hơn đến quốc phòng. Đồng thời, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ sẽ có thêm động lực không chỉ nhờ nhu cầu của châu Âu mà còn nhờ những bước đi mà Chính phủ Ấn Độ đang thực hiện để mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước”, ông nhận xét.

Chính sách nội địa hóa và đẩy mạnh xuất khẩu

Theo The Indian Express, Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xác định quốc phòng là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Chính phủ quyết tâm đưa ngành công nghiệp quốc phòng trong nước phát triển “với tốc độ chưa từng có”.

Song song với nội địa hóa, New Delhi đẩy mạnh xuất khẩu thông qua nhiều cải cách, trong đó có việc đơn giản hóa các thủ tục xuất khẩu. Theo Fortune, hiện có hơn 100 doanh nghiệp Ấn Độ xuất khẩu sản phẩm quốc phòng sang hơn 80 quốc gia, còn kim ngạch xuất khẩu đã tăng gấp 20 lần trong một thập niên.

Hindustan Times cho biết các sản phẩm tiêu biểu gồm tên lửa, xe thiết giáp, tàu tuần tra xa bờ, hệ thống giám sát và đạn dược.

Yếu tố thuế quan và triển vọng hợp tác với EU

Defense News nhận định xuất khẩu của Ấn Độ có thể được thúc đẩy thêm khi thuế quan đối với vũ khí và đạn dược từ nước này giảm xuống. Điều này sẽ diễn ra sau khi hiệp định thương mại tự do giữa Ấn Độ và EU có hiệu lực trong năm tới.

Giới phân tích cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá liệu hai bên có xây dựng được quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng bền vững hơn hay không. Tuy nhiên, khi châu Âu tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hợp tác giữa hai bên là lựa chọn khả thi.

Nhà nghiên cứu Dinakar Peri tại Quỹ Carnegie Ấn Độ nhận định: “Ấn Độ có quy mô, tiềm lực, hệ sinh thái và độ tin cậy mà châu Âu cần khi tìm cách tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động từ phía Mỹ. Châu Âu lại có rất ít lựa chọn sẵn có.” Ông cho biết thêm Ấn Độ cũng đang nỗ lực đa dạng hóa các mối quan hệ quốc phòng, nên tăng cường quan hệ đối tác với châu Âu là hướng đi có lợi. Ở cấp độ song phương, Ấn Độ vốn đã có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với nhiều quốc gia thành viên EU, chẳng hạn Pháp.