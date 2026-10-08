Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: P.V

Ngày 8-10, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) phối hợp với Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) và Kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV, tổ chức Diễn đàn thương mại điện tử xuyên biên giới VOIEF 2026, với chủ đề “Những tác động từ chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan”.

Diễn đàn quy tụ hơn 250 đại biểu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử, đơn vị logistics, tổ chức hỗ trợ xuất khẩu và chuyên gia.

Các đại biểu tập trung trao đổi về tác động của chuyển đổi số đối với quản lý hải quan, cập nhật chính sách và nhận diện cơ hội, yêu cầu mới đối với doanh nghiệp khi tham gia thị trường quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, thương mại điện tử Việt Nam đạt quy mô khoảng 31 tỷ USD, lọt top 10 thế giới và top 3 ASEAN. Đáng chú ý, xuất khẩu qua thương mại điện tử tăng 78%, song tổng giá trị xuất nhập khẩu qua kênh này mới đạt khoảng 4,45 tỷ USD.

Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử Lại Việt Anh nhận định, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng thương mại mới, tạo động lực cho hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu. Xuất khẩu trực tuyến giúp sản phẩm mang thương hiệu Việt vượt qua rào cản địa lý, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng toàn cầu.

Tuy nhiên, bà Lại Việt Anh lưu ý, xuất khẩu qua thương mại điện tử không chỉ là đưa sản phẩm lên nền tảng để bán hàng. Doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về thị trường, tiêu chuẩn, thương hiệu, nội dung số, thanh toán, logistics, bảo hiểm, dữ liệu và quy định pháp lý của cả Việt Nam và thị trường nhập khẩu.

“Chúng ta không chỉ bán hàng trên nền tảng mà cần xây dựng được năng lực xuất khẩu số cho doanh nghiệp Việt Nam”, bà Lại Việt Anh nhấn mạnh.

Hình thức livestream qua thương mại điện tử giúp hàng Việt vươn xa. Ảnh: Phương Thảo

Theo Trưởng ban Thương mại điện tử xuyên biên giới của VECOM Trần Đình Toản, một trong những vướng mắc nổi bật hiện nay là năng lực số của doanh nghiệp. Dù nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp chưa đầu tư bài bản, có kế hoạch và trọng tâm, dẫn tới kết quả xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng.

Việc doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp dịch vụ, về dài hạn, tiềm ẩn rủi ro chiến lược và có thể bào mòn lợi nhuận. Vì vậy, cần sớm xây dựng hệ sinh thái số với các hoạt động hỗ trợ cụ thể, qua đó cải thiện năng lực số của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, ra mắt gói giải pháp 4C GO GLOBAL, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu qua kênh trực tuyến.

Gói giải pháp liên kết bốn nhóm dịch vụ gồm tìm kiếm khách hàng quốc tế; quản trị rủi ro và bảo hiểm hàng hóa; chứng nhận, giám định chất lượng; vận chuyển và thủ tục thông quan.