Xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt hơn 30,6 tỷ USD, tăng 108%

Xuất khẩu công nghệ số tăng trưởng mạnh

Theo thông tin tại Họp báo, công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một trong những lĩnh vực ghi nhận kết quả tăng trưởng nổi bật. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử trong tháng 10 ước đạt 30,681 tỷ USD, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2025. Số nộp ngân sách của doanh nghiệp trong lĩnh vực ước đạt 12.450 tỷ đồng, tăng 102%.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh Bộ KH&CN tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng số, mở rộng thị trường viễn thông và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ mới.

Trong tháng, Bộ đã tổ chức đấu giá thành công ba khối băng tần 900 MHz với tổng giá trị gần 3.233 tỷ đồng; cấp phép mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam. Đồng thời, 254 thiết bị và dịch vụ Internet vệ tinh đã được bàn giao tới 13 tỉnh có vùng lõm sóng.

Đến nay, cả nước có 28 triệu thuê bao 5G. Tên miền quốc gia “.vn” đạt hơn 714.000 tên miền, tăng 6,1%. Hoạt động bưu chính cũng duy trì đà tăng trưởng với sản lượng ước đạt 457 triệu bưu gửi, doanh thu 9.640 tỷ đồng, cùng tăng 30% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên cho thấy quy mô thị trường công nghệ số và hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy các hoạt động kinh tế số, thương mại điện tử và cung cấp dịch vụ số, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa doanh nghiệp, người dân và cơ quan quản lý.

Hoàn thành 72,5% nhiệm vụ theo Nghị quyết 57

Cũng theo thông tin tại buổi họp báo, cùng với tăng trưởng công nghiệp công nghệ số, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được Bộ KH&CN xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong tháng 10/2026, Bộ tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đến nay, Bộ đã hoàn thành 504/695 nhiệm vụ được giao, đạt 72,5%, không có nhiệm vụ quá hạn.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ ba dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, gồm Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Bộ cũng trình Đề án đất hiếm và tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai đề án lớn về phát triển hệ thống tổ chức kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia và tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, Việt Nam ghi nhận 2.500 công bố quốc tế theo cơ sở dữ liệu Scopus. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu duy trì ở mức khoảng 55,23%.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã thành lập 276 hội đồng đánh giá, xét chọn tài trợ; tổ chức xét duyệt hơn 1.400 nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu cấp quốc gia 14 nhiệm vụ và công nhận kết quả 15 nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại Họp báo. (Ảnh: MST)

Công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo tiếp tục được thúc đẩy

Trong phát triển công nghệ chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 184/QĐ-TTg.

Tính đến ngày 19/10/2026, Bộ đã hoàn thành thẩm định 29 đề xuất nhiệm vụ đợt 1, trong đó 17 nhiệm vụ được các bộ, ngành phê duyệt với tổng kinh phí đề xuất 2.319,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn vốn xã hội hóa, ngoài ngân sách chiếm 34,5%.

Bộ cũng tiếp nhận, xử lý 53 đề xuất mới từ 44 tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; đồng thời rà soát 135 đề xuất bài toán lớn từ 32/34 tỉnh, thành phố.

Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng quốc tế. Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025, đứng thứ ba ASEAN. Đặc biệt, chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo tăng hai bậc, lên vị trí thứ 35.

Ngày 4/10/2026, Bộ công bố kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Năm địa phương dẫn đầu lần lượt là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Cùng với đó, Chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035 đã được phê duyệt. Bộ cấp năm giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng đạt hơn 1.274 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ cả nước lên 991 doanh nghiệp.

Đưa AI vào công vụ, nâng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Trong chuyển đổi số, Bộ KH&CN tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn. Qua rà soát 79 nền tảng số dùng chung quốc gia, có 37 nền tảng đã vận hành chính thức.

Bộ đã hoàn thành kết nối 7/7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, ban hành Từ điển dữ liệu dùng chung. Đáng chú ý, nền tảng AI hỗ trợ công vụ được triển khai thử nghiệm diện rộng tại 24/24 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 34/34 địa phương; đã tạo 539.981 tài khoản được cấp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục chuyển hướng khai thác dữ liệu số, giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ đã hoàn thành tái cấu trúc 56/56 thủ tục hành chính cấp bộ nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu số. Trong kỳ, Bộ giải quyết 22.262 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hạn đạt 99,96%.

Ở các lĩnh vực quản lý chuyên ngành khác, Bộ đã xử lý 21.567 đơn yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, cấp 9.415 văn bằng bảo hộ, trong đó có 812 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích. Chương trình phối hợp liên ngành về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030 cũng đã được ký kết.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Bộ ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2035; phê duyệt 821 mẫu phương tiện đo, kiểm tra 145 lô xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng nhập khẩu.

Đối với năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; đề xuất gia nhập Nghị định thư sửa đổi Công ước Viên về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân. Trong tháng, Bộ cấp 94 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, đồng thời hỗ trợ các địa phương tổ chức diễn tập ứng phó sự cố an toàn bức xạ, hạt nhân.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính, trong tháng 11/2026, Bộ KH&CN xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy công nghệ chiến lược và xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số. Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện ba dự án luật trình Quốc hội biểu quyết thông qua; lựa chọn tổ chức chủ trì, giao kinh phí và ký hợp đồng triển khai hai nhiệm vụ công nghệ chiến lược trực tiếp do Bộ quản lý.

Đồng thời, Bộ tiếp tục đôn đốc xử lý các điểm lõm sóng viễn thông, đồng bộ hóa và công bố dữ liệu mở; hoàn thành kiểm thử năm quy trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trước ngày 30/11/2026. Việc tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa kết quả nghiên cứu của viện, trường và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cũng là những nhiệm vụ trọng tâm.

Những kết quả về xuất khẩu công nghệ số, phát triển công nghệ chiến lược và cải cách thể chế cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế.