Xuất khẩu phân bón 8 tháng tăng mạnh, nhập khẩu giảm sâu

Xuất khẩu tăng mạnh, nhập khẩu giảm sâu

Số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy xuất khẩu phân bón trong tháng 8 đạt 160.406 tấn, trị giá 89,6 triệu USD, giảm lần lượt 14,9% về lượng và 1% về trị giá so với tháng 7. Dù vậy, tính chung 8 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu đạt hơn 2,05 triệu tấn, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước; trị giá đạt hơn 1,11 tỷ USD, tăng mạnh tới 78,2%.

Ngược lại, nhập khẩu phân bón tiếp tục cho thấy đà giảm rõ nét. Trong tháng 8, nhập khẩu đạt 208.355 tấn, trị giá 75,7 triệu USD, giảm 37,6% về lượng và 39,8% về trị giá so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng, nhập khẩu đạt gần 2,6 triệu tấn, trị giá 890,2 triệu USD, giảm lần lượt 40,3% và 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Với xuất khẩu tăng mạnh trong khi nhập khẩu giảm sâu, cán cân thương mại phân bón trong 8 tháng đầu năm nghiêng hẳn về xuất siêu.

Thị trường xuất khẩu: Campuchia giữ vị trí số một

Trong 8 tháng đầu năm, Campuchia tiếp tục là thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam với 475.307 tấn, trị giá hơn 211 triệu USD. Xếp sau lần lượt là Hàn Quốc (159.688 tấn, trị giá hơn 113 triệu USD), Philippines (152.276 tấn, trị giá gần 81 triệu USD), Malaysia (103.373 tấn, trị giá gần 58 triệu USD) và Lào (69.132 tấn, trị giá gần 24 triệu USD).

Sự xuất hiện của Hàn Quốc trong top các thị trường xuất khẩu chủ lực cho thấy phân bón Việt Nam đang mở rộng thêm hướng tiêu thụ ngoài thị trường truyền thống là Campuchia.

Riêng trong tháng 8, Campuchia cũng là điểm đến lớn nhất với 73.331 tấn (34 triệu USD), theo sau là Philippines với 14.992 tấn (6,8 triệu USD) và Myanmar với 8.633 tấn (5,6 triệu USD).

Thị trường nhập khẩu: Trung Quốc chiếm gần 40%

Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung lớn nhất của Việt Nam, với 1,02 triệu tấn trong 8 tháng, trị giá hơn 301 triệu USD, tương đương gần 40% tổng lượng nhập khẩu cả nước. Đứng thứ hai là Nga với 352.280 tấn (169 triệu USD), theo sau là Nhật Bản (257.205 tấn, 21 triệu USD), Lào (149.593 tấn, 54 triệu USD) và Hàn Quốc (145.326 tấn, hơn 45 triệu USD).

Đáng chú ý, Belarus dù chỉ đứng thứ 7 về lượng lũy kế 8 tháng (63.905 tấn) nhưng riêng trong tháng 8 đã nhập tới 20.000 tấn, trị giá 7,8 triệu USD. Đây là mức tăng đột biến so với các tháng trước, cho thấy doanh nghiệp trong nước có thể đang đa dạng hóa nguồn cung để giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc (42.520 tấn) tháng 8 giảm 20% so với tháng trước đó (53.134 tấn)

Theo Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC), trong tháng 8, giá phân bón thế giới biến động trái chiều. Giá Urea giảm do sức mua toàn cầu yếu và Trung Quốc nới lỏng chính sách xuất khẩu.

Ngược lại, giá DAP và MAP vẫn neo cao do nguồn nguyên liệu đầu vào bị thắt chặt cùng việc siết hạn ngạch từ các quốc gia sản xuất lớn. Trong khi đó, thị trường nội địa khá ảm đạm do nhu cầu tiêu thụ trong nước đang ở giai đoạn thấp điểm trong khi nguồn cung dồi dào, khiến giá Urea giảm nhẹ.