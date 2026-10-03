Xuất khẩu ô tô Trung Quốc có thể vượt 12 triệu xe năm 2026

Xe ô tô chờ xuất khẩu tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả này có thể giúp các hãng xe bù đắp phần nào sự suy giảm của thị trường nội địa. Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) dự báo doanh số bán xe của nước này tại nước ngoài, bao gồm xe du lịch, xe buýt và xe tải, có thể tăng 44% trong năm nay, từ mức 8,3 triệu chiếc của năm ngoái.

Dự báo này cao hơn 20% so với mức dự báo 10 triệu chiếc mà Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đưa ra trước đó.

Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2026, lượng xe Trung Quốc bàn giao tại thị trường nước ngoài đã đạt 7,45 triệu chiếc, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này bao gồm cả xe sản xuất tại Trung Quốc để xuất khẩu và xe mang thương hiệu Trung Quốc được sản xuất tại các nhà máy bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, doanh số bán xe tại thị trường nội địa trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026 giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 11,7 triệu chiếc.

Ông Thôi Đông Thụ (Cui Dongshu), Tổng thư ký CPCA, cho biết thị trường trong nước ảm đạm đã thúc đẩy các hãng xe đẩy mạnh xuất khẩu. Mức tăng trưởng trong 8 tháng tính từ đầu năm vượt kỳ vọng của CPCA, với doanh số tăng mạnh tại các thị trường Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi.

Các hãng ô tô hàng đầu như BYD và Chery Automobile đã tăng cường mở rộng hoạt động quốc tế, trở thành đối thủ đáng gờm tại những thị trường từng do các tên tuổi lớn như Volkswagen chi phối. Ông Phate Zhang, người sáng lập đơn vị cung cấp dữ liệu ngành CnEVPost tại Thượng Hải, nhận định một số hãng xe Trung Quốc đã trở thành những tập đoàn ô tô quốc tế lớn sớm hơn nhiều năm so với kế hoạch.

Đà tăng trưởng doanh số bán xe của Trung Quốc tại thị trường nước ngoài được thúc đẩy bởi nhu cầu xe điện, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu lên cao, khiến người tiêu dùng quan tâm hơn đến xe chạy bằng pin. Theo CPCA, lượng xe điện sản xuất tại Trung Quốc được xuất khẩu từ tháng 1-8 năm nay đạt 3,46 triệu chiếc, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, ghi nhận doanh số bán tại thị trường nước ngoài hơn 1,16 triệu chiếc trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này vượt xa mục tiêu tăng trưởng 24% mà hãng đặt ra hồi đầu năm cho hoạt động kinh doanh quốc tế năm 2026.

Trung Quốc đã trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới từ năm 2023, sau khi vượt Nhật Bản. Nếu doanh số xe tại các thị trường nước ngoài đạt 12 triệu chiếc trong năm nay, con số này sẽ cao gần gấp 12 lần mức 1,08 triệu chiếc ghi nhận vào năm 2020.

Thị trường quốc tế còn mang lại lợi nhuận cao hơn cho các hãng xe Trung Quốc. Theo ông Nick Lai, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngành ô tô khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại JPMorgan, các hãng thường bán xe với giá cao hơn ở nước ngoài và có thể thu lợi nhuận ròng 20.000 nhân dân tệ (2.975 USD) trên mỗi xe, gấp bốn lần mức lợi nhuận tại thị trường trong nước.

Các nhà phân tích cho rằng mức doanh số bán xe cao của năm nay, cùng khả năng giảm tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu, có thể khiến đà tăng trưởng chậm lại trong năm 2027. Tuy nhiên, ông Thôi Đông Thụ nhận định các hãng xe Trung Quốc đang thâm nhập nhiều thị trường có nhu cầu xe điện gia tăng, nên đà tăng trưởng có thể được duy trì trong thời gian dài.