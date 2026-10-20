Xuất khẩu ô tô Hàn Quốc giảm 5,5%, xe điện hóa vẫn tăng trưởng

Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc trong tháng 9/2026 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: TTXVN phát

Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc trong tháng 9/2026 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 6,05 tỷ USD, do căng thẳng tại Trung Đông và xuất khẩu xe đã qua sử dụng suy giảm.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 19/10 cho biết căng thẳng leo thang tại Trung Đông, cùng với việc các thị trường xuất khẩu chủ lực siết chặt quy định đối với ô tô đã qua sử dụng, đã ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của ngành ô tô nước này trong tháng vừa qua.

Xét theo thị trường, xuất khẩu ô tô sang Bắc Mỹ tăng 9,2%, đạt 3,07 tỷ USD; trong khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 15,3%, lên 1,11 tỷ USD. Ngược lại, xuất khẩu sang châu Á giảm mạnh 60%, xuống còn 330 triệu USD, còn thị trường Trung Đông giảm 7,1%, đạt 350 triệu USD.

Trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô suy giảm, nhóm xe thân thiện với môi trường, bao gồm ô tô điện chạy bằng pin và xe hybrid, tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu nhóm xe này tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, lên 2,89 tỷ USD, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các dòng xe điện hóa đối với ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc.

Ở thị trường nội địa Hàn Quốc, doanh số bán ô tô trong tháng 9 giảm 14,3%, xuống còn 135.000 chiếc. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, nguyên nhân chủ yếu là số ngày làm việc giảm do kỳ nghỉ lễ Chuseok (tết Trung thu).

Trái lại, sản lượng ô tô trong nước tăng 3,7%, đạt 347.000 chiếc, nhờ năng suất tại các nhà sản xuất ô tô lớn được cải thiện sau khi doanh nghiệp đạt được các thỏa thuận về tiền lương với công đoàn.

Kết quả tháng 9 cho thấy ngành ô tô Hàn Quốc đang đối mặt với những diễn biến trái chiều, xuất khẩu chung chịu sức ép từ các yếu tố địa chính trị và biến động thị trường, trong khi nhóm xe thân thiện với môi trường vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Việc mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các dòng xe điện hóa sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với triển vọng của ngành trong thời gian tới.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành công nghiệp ô tô nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững, trong bối cảnh cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng gia tăng.