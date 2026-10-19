Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc suy giảm do xung đột Trung Đông

Cách hãng xe Hàn Quốc có thể sẽ đẩy mạnh xuất khẩu từ các cụm sản xuất ngoài nước để bù đắp suy giảm. Ảnh: Hoàng Linh

Cụ thể, số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc công bố ghi nhận, giá trị xuất khẩu ô tô của nước này trong tháng 9 đạt 6,05 tỷ USD, giảm so với mức 6,4 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc đánh giá, căng thẳng leo thang tại Trung Đông cùng sự suy giảm xuất khẩu xe đã qua sử dụng do các thị trường xuất khẩu chủ chốt siết chặt quy định đã ảnh hưởng đến kết quả chung.

Xét theo khu vực, xuất khẩu ô tô sang Bắc Mỹ tăng 9,2%, đạt 3,07 tỷ USD. Đây tiếp tục là thị trường xuất khẩu quan trọng của ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng 15,3%, lên 1,11 tỷ USD.

Ngược lại, xuất khẩu sang châu Á giảm mạnh 60%, xuống còn 330 triệu USD. Tại Trung Đông, giá trị xuất khẩu giảm 7,1%, còn 350 triệu USD. Diễn biến trái chiều giữa các thị trường cho thấy mức suy giảm chung chủ yếu đi kèm với sự sụt giảm mạnh tại một số khu vực, trong khi xuất khẩu sang Bắc Mỹ và châu Âu vẫn tăng trưởng.

Trong khi xuất khẩu ô tô nói chung giảm, nhóm xe thân thiện với môi trường tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Giá trị xuất khẩu các mẫu xe thuộc nhóm này, bao gồm xe điện chạy pin và xe hybrid sử dụng động cơ xăng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,89 tỷ USD.

Ở thị trường nội địa, doanh số ô tô tại Hàn Quốc giảm 14,3% trong tháng 9, xuống còn 135.000 chiếc. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân là số ngày làm việc giảm do kỳ nghỉ lễ Chuseok, ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng trong tháng.

Trái ngược với diễn biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, sản lượng ô tô sản xuất trong nước tăng 3,7%, đạt 347.000 chiếc. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết năng suất tại các nhà sản xuất ô tô lớn được cải thiện sau khi các doanh nghiệp đạt thỏa thuận tiền lương với công đoàn.

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành công nghiệp để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Dù vậy, cơ quan chức năng nước này chưa đưa ra dự báo cụ thể về triển vọng xuất khẩu ô tô trong những tháng tiếp theo.