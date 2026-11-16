Xuất khẩu nông sản: Rau quả bứt tốc, cà phê và gạo giảm kim ngạch

Xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt 32,65 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10/2026 ước đạt 6,93 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước và 13,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu toàn ngành đạt 63,02 tỷ USD, tăng 8%. Trong đó, nông sản đóng góp 32,65 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch. Lâm sản đạt 16,13 tỷ USD, tăng 7,3%; thủy sản đạt 10,44 tỷ USD, tăng 11,7%.

Đáng chú ý, diễn biến xuất khẩu giữa các mặt hàng nông sản có sự phân hóa rõ rệt. Rau quả tiếp tục tăng trưởng cao, trong khi một số mặt hàng có kim ngạch hàng tỷ USD như cà phê, gạo và cao su ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ.

Rau quả vượt 8,3 tỷ USD, hạt điều và hồ tiêu tăng trưởng

Rau quả là mặt hàng có kết quả nổi bật trong nhóm nông sản xuất khẩu. Riêng tháng 10, kim ngạch ước đạt 1,05 tỷ USD, đưa tổng giá trị 10 tháng lên 8,32 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 64,8% tổng kim ngạch. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 6,7%, tiếp đến là Hàn Quốc với 3,6%.

Xuất khẩu rau quả sang cả ba thị trường đều tăng. Trong đó, Trung Quốc tăng 22,4%, Hoa Kỳ tăng 19,2% và Hàn Quốc tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Với hạt điều, Việt Nam xuất khẩu khoảng 617.100 tấn trong 10 tháng, thu về 4,38 tỷ USD. Dù khối lượng giảm 2%, kim ngạch vẫn tăng 2,2% nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 4,3%, đạt 7.103,9 USD/tấn.

Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất, lần lượt chiếm 25,1% và 20,4% tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 20,9%, trong khi Hoa Kỳ tăng 8,5%.

Hồ tiêu cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số về kim ngạch. Trong 10 tháng, lượng xuất khẩu đạt khoảng 242.000 tấn, trị giá 1,58 tỷ USD, tăng 17,5% về lượng và 13,1% về giá trị.

Tuy nhiên, khác với hạt điều, giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu giảm 3,8%, xuống còn 6.524,9 USD/tấn. Như vậy, mức tăng kim ngạch của mặt hàng này chủ yếu đến từ khối lượng xuất khẩu tăng.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 26,9% tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường này tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Cà phê giảm giá gần 20%, xuất khẩu gạo mất cả lượng và giá

Ở chiều ngược lại, cà phê ghi nhận mức giảm kim ngạch dù khối lượng xuất khẩu tăng mạnh.

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,6 triệu tấn cà phê, thu về 7,09 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 18,7% nhưng kim ngạch giảm 5%.

Nguyên nhân chính là giá xuất khẩu bình quân giảm 19,9%, xuống còn 4.528 USD/tấn. Mức giảm giá đã khiến doanh thu xuất khẩu đi xuống dù lượng cà phê bán ra tăng gần một phần năm.

Tại ba thị trường tiêu thụ lớn là Đức, Italia và Nhật Bản, giá trị xuất khẩu cà phê lần lượt giảm 7,4%, 0,6% và 1,4%. Trái lại, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 53,1%.

Đối với gạo, cả lượng và giá xuất khẩu cùng giảm. Trong 10 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,8 triệu tấn gạo, trị giá 3,31 tỷ USD, giảm 4,6% về lượng và 9,7% về kim ngạch.

Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 484 USD/tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 40,2% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang thị trường này giảm 14,9%.

Trong khi đó, Trung Quốc chiếm 17,5% và Ghana chiếm 13,7% kim ngạch xuất khẩu gạo. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 75,7%, trái chiều với mức giảm tại Philippines và Ghana.

Cao su cũng giảm kim ngạch xuất khẩu, đạt 2,54 tỷ USD trong 10 tháng, giảm 2,5% so với cùng kỳ. Khối lượng giảm 16,8%, còn khoảng 1,2 triệu tấn.

Dù giá xuất khẩu cao su bình quân tăng 17,2%, lên 2.060,5 USD/tấn, mức tăng này chưa bù đắp được sự sụt giảm về lượng.

Xét trên toàn ngành nông, lâm, thủy sản, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 25,1% tổng kim ngạch. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 19,9%, tiếp đến là Nhật Bản với 7,3%.

Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 19%, Hoa Kỳ tăng 1% và Nhật Bản tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều nhập khẩu, tổng giá trị nông, lâm, thủy sản trong 10 tháng đạt 44,12 tỷ USD, tăng 8,8%. Theo đó, toàn ngành xuất siêu khoảng 18,91 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng nhóm nông sản xuất siêu 4,56 tỷ USD, giảm 30,3%. Con số này cho thấy cán cân thương mại nông sản có sự thu hẹp đáng kể, dù kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng so với cùng kỳ.