Xuất khẩu nông sản qua Lào Cai vượt mốc 1,2 tỷ USD, tạo lực đẩy kinh tế biên mậu

Tính đến ngày 4/11, tổng giá trị xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt hơn 2,3 tỷ USD; trong đó chiều xuất khẩu chiếm ưu thế với hơn 1,265 tỷ USD, còn chiều nhập khẩu ghi nhận hơn 1,035 tỷ USD.

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh kinh tế cửa khẩu của tỉnh là khối nông sản khi mang về hơn 1,213 tỷ USD, áp đảo và chiếm khoảng 96% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn khu vực. Sự bứt phá của các mặt hàng nông sản chủ lực đã đóng góp lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng thương mại biên mậu của Lào Cai. Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu nhóm hàng này ghi nhận mức hơn 441 triệu USD.

Hoạt động thông quan hàng hóa tấp nập tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu của địa phương

Theo cơ quan Hải quan, sự khởi sắc của chuỗi cung ứng qua các cửa khẩu Lào Cai thời gian qua không chỉ dựa vào nông sản mà còn ghi nhận đà tăng trưởng mạnh ở nhiều nhóm hàng thiết yếu khác như máy móc, trang thiết bị và hàng bách hóa tiêu dùng.

Nhằm duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cửa khẩu, thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tập trung tối ưu hóa năng lực thông quan, bảo đảm chuỗi lưu thông hàng hóa không bị gián đoạn.

Song song với đó, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, thương nhân chuẩn hóa quy chuẩn chất lượng, minh bạch truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật khắt khe từ thị trường nhập khẩu.