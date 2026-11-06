Xuất khẩu nông sản qua Lào Cai vượt 1,2 tỷ USD, sầu riêng dẫn đầu
Từ đầu năm đến ngày 4/11/2026, kim ngạch xuất khẩu nông sản qua địa bàn tỉnh Lào Cai đạt hơn 1,213 tỷ USD. Trong đó, sầu riêng tiếp tục giữ vị trí chủ lực với kim ngạch hơn 918 triệu USD, tương đương khoảng 76% giá trị xuất khẩu nông sản.
Theo số liệu thống kê của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, từ ngày 1/1 đến 4/11/2026, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 2,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,265 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 1,035 tỷ USD.
Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 1,213 tỷ USD, tương đương khoảng 96% tổng giá trị xuất khẩu qua địa bàn. Trong cơ cấu mặt hàng, sầu riêng là sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt hơn 918 triệu USD; các mặt hàng nông sản khác đạt hơn 295 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông sản qua địa bàn đạt hơn 441 triệu USD.
Với giá trị xuất khẩu chiếm hơn 75% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản, sầu riêng tiếp tục khẳng định vị trí là mặt hàng chủ lực trong hoạt động giao thương qua các cửa khẩu Lào Cai. Bên cạnh đó, xuất khẩu thanh long cũng ghi nhận tăng trưởng, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản qua địa bàn tỉnh.
Theo cơ quan Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn thời gian qua ghi nhận sự gia tăng về giá trị ở một số nhóm hàng chủ lực, gồm máy móc, thiết bị, hàng bách hóa tiêu dùng và nông sản. Đây là những nhóm hàng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch thương mại.
Để duy trì đà tăng trưởng, việc nâng cao năng lực thông quan, bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật của thị trường nhập khẩu sẽ tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu và khả năng kết nối giao thương với thị trường Trung Quốc, Lào Cai có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xuat-khau-nong-san-qua-lao-cai-vuot-12-ty-usd-sau-rieng-dan-dau-post913743.html