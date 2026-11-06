Xuất khẩu nông sản qua Lào Cai vượt 1,2 tỷ USD, sầu riêng dẫn đầu

Hoạt động kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa tại cửa khẩu góp phần bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu nông sản thuận lợi.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, từ ngày 1/1 đến 4/11/2026, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 2,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,265 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 1,035 tỷ USD.

Sầu riêng dẫn đầu nhóm hàng nông sản xuất khẩu qua Lào Cai, với kim ngạch hơn 918 triệu USD tính đến ngày 4/11/2026.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 1,213 tỷ USD, tương đương khoảng 96% tổng giá trị xuất khẩu qua địa bàn. Trong cơ cấu mặt hàng, sầu riêng là sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt hơn 918 triệu USD; các mặt hàng nông sản khác đạt hơn 295 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông sản qua địa bàn đạt hơn 441 triệu USD.

Với giá trị xuất khẩu chiếm hơn 75% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản, sầu riêng tiếp tục khẳng định vị trí là mặt hàng chủ lực trong hoạt động giao thương qua các cửa khẩu Lào Cai. Bên cạnh đó, xuất khẩu thanh long cũng ghi nhận tăng trưởng, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản qua địa bàn tỉnh.

Lợi thế kết nối giao thương với thị trường Trung Quốc tạo điều kiện để Lào Cai phát huy vai trò cửa ngõ xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Theo cơ quan Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn thời gian qua ghi nhận sự gia tăng về giá trị ở một số nhóm hàng chủ lực, gồm máy móc, thiết bị, hàng bách hóa tiêu dùng và nông sản. Đây là những nhóm hàng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch thương mại.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng chiếm khoảng 76% tổng giá trị xuất khẩu nông sản qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Để duy trì đà tăng trưởng, việc nâng cao năng lực thông quan, bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật của thị trường nhập khẩu sẽ tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu và khả năng kết nối giao thương với thị trường Trung Quốc, Lào Cai có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản.