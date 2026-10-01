Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 52,8 tỷ USD

Rau quả, thủy sản và gỗ, sản phẩm gỗ đều đạt kim ngạch lớn và duy trì tăng trưởng khá. Ảnh: Vũ sinh

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 6,51 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, kim ngạch đạt hơn 52,8 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 29,28 tỷ USD, tăng 3,1%; thủy sản 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%; lâm sản gần 14,41 tỷ USD, tăng 7,6%. Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD, tăng 24,6%.

Rau quả là một trong những nhóm hàng tăng trưởng cao nhất. Kim ngạch 9 tháng đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 63% giá trị xuất khẩu rau quả, tiếp đến là Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Thủy sản cũng duy trì mức tăng hai con số, đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường lớn nhất, lần lượt chiếm 23,7%, 15,7% và 14%.

Với nhóm lâm sản, gỗ và sản phẩm gỗ mang về gần 13,43 tỷ USD, tăng 7,3%. Hoa Kỳ chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, tiếp đến là Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, xuất khẩu gỗ sang Hoa Kỳ giảm 4,6% so với cùng kỳ. Ngược lại, kim ngạch sang Trung Quốc tăng 43,4% và Nhật Bản tăng 5,3%.

Cà phê, gạo chịu sức ép về giá

Trái với đà tăng của rau quả và thủy sản, một số nông sản chủ lực chịu tác động từ giá và nhu cầu thị trường.

Việt Nam xuất khẩu 1,4 triệu tấn cà phê trong 9 tháng, tăng 15,4% về lượng nhưng kim ngạch giảm 7,3%, còn 6,54 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là giá xuất khẩu bình quân giảm 19,7%, xuống 4.537 USD một tấn.

Xuất khẩu gạo đạt 6,4 triệu tấn, trị giá 3,11 tỷ USD, giảm lần lượt 6,1% và 10,9%. Giá xuất khẩu bình quân giảm 5,1%, còn gần 485 USD một tấn.

Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm 40,9% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc với 17,4% và Ghana 12,7%. Riêng giá trị xuất khẩu gạo sang Trung Quốc trong 8 tháng tăng 76%.

Với cao su, lượng xuất khẩu giảm 16,2%, còn 1,1 triệu tấn, nhưng giá bình quân tăng 14,1%, lên hơn 2.016 USD một tấn. Nhờ đó, kim ngạch chỉ giảm 4,4%, đạt 2,18 tỷ USD.

Xuất khẩu chè cũng giảm 7,7% về lượng nhưng giá trị vẫn tăng 0,4%, đạt 167,9 triệu USD, nhờ giá bình quân tăng 8,7%.

Châu Á tạo lực kéo

Châu Á hiện chiếm 49,4% thị phần xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang khu vực này tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Châu Mỹ đứng thứ hai với 22,2% thị phần, tiếp đến là châu Âu 13,5%. Xuất khẩu sang hai khu vực này tăng lần lượt 2,3% và 2,6%. Châu Đại Dương tăng 15,5%, trong khi châu Phi giảm 16,7%.

Xét theo quốc gia, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất, lần lượt chiếm 24,4%, 19,8% và 7,4%. Trong đó, kim ngạch sang Trung Quốc tăng 18,9% so với cùng kỳ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rau quả, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ đang tạo nền tảng cho xuất khẩu những tháng cuối năm.

Năm nay, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ 74 tỷ USD trở lên. Với kết quả hơn 52,8 tỷ USD sau 9 tháng, ngành cần đạt thêm khoảng 21,2 tỷ USD trong quý IV để hoàn thành mục tiêu.

Bộ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các quy định không còn phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.