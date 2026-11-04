Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 63 tỷ USD

10 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với tổng giá trị ước đạt 63,02 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, nông sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 32,65 tỷ USD, tăng 3,9%; lâm sản đạt 16,13 tỷ USD, tăng 7,3%; thủy sản đạt 10,44 tỷ USD, tăng 11,7%; sản phẩm chăn nuôi đạt 642,7 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)