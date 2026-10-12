Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 56,3 tỷ USD sau 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Minh hoạ

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 7,8%

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 39,4 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu toàn ngành lên 95,7 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 16,9 tỷ USD, tăng 7,4%.

Trong cùng kỳ, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4,02%. Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 4% và phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt từ 74 tỷ USD trở lên.

Xét theo từng nhóm hàng, rau quả tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Thủy sản đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%; sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD, tăng 24,6%. Xuất khẩu hạt điều đạt 3,85 tỷ USD, tăng 2%, trong khi hạt tiêu đạt khoảng 1,4 tỷ USD, tăng 10,2%.

Về thị trường, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là những thị trường xuất khẩu lớn của nông, lâm, thủy sản Việt Nam trong 9 tháng năm 2026, với thị phần lần lượt chiếm 24,4%, 19,8% và 7,4%.

Đến ngày 20/9/2026, có 158.796 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 16 tỉnh được truy xuất nguồn gốc đầy đủ, bảo đảm khả năng xác thực và đối soát thông tin trong toàn chuỗi. Ảnh: Minh họa

Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng

Cùng với hoạt động xuất khẩu, sản xuất nông nghiệp trong nước ghi nhận những kết quả tích cực. Theo Cục Thống kê, đến ngày 20/9/2026, cả nước đã thu hoạch 1,8195 triệu ha lúa hè thu, đạt 97,7% diện tích xuống giống. Năng suất ước đạt 58,9 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; sản lượng đạt gần 11 triệu tấn, tăng 71.200 tấn.

Trong lĩnh vực thủy sản, tổng sản lượng 9 tháng năm 2026 ước đạt 7,89 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 4,86 triệu tấn, tăng 5,9%; sản lượng khai thác đạt 3,03 triệu tấn, tăng 0,9%.

Bên cạnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ, công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm tiếp tục được triển khai. Đến ngày 20/9/2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc ghi nhận 820.723 sản phẩm của 3.030 nông hộ và 208 doanh nghiệp tại 28/34 tỉnh, thành phố đăng ký. Trong đó, 158.796 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 16 tỉnh đã thực hiện truy xuất đầy đủ, có khả năng xác thực và đối soát trong toàn chuỗi.

Trong quý IV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm duy trì tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu. Các địa phương, doanh nghiệp cần thực hiện kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng nông sản và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Với kim ngạch xuất khẩu đạt 56,3 tỷ USD sau 9 tháng, ngành nông nghiệp còn khoảng 17,7 tỷ USD để đạt mục tiêu từ 74 tỷ USD trở lên trong năm 2026. Những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quan trọng để duy trì sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần hoàn thành mục tiêu xuất khẩu và tăng trưởng của toàn ngành./.