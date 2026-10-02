Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đem về 56,3 tỷ USD

Báo cáo kết quả xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 56,3 tỷ USD trong 9 tháng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 16,9 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 29,28 tỷ USD, tăng 3,1%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 564,4 triệu USD, tăng 24,6%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 9,17 tỷ USD, tăng 12,3%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt gần 14,41 tỷ USD, tăng 7,6%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 2,86 tỷ USD, tăng 58,2%; giá trị xuất khẩu muối đạt 11,3 triệu USD, tăng 35,1%.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam với thị phần chiếm 49,4%. 2 thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,2% và 13,5%.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản chính của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 sang khu vực châu Á tăng 11,9%; châu Mỹ tăng 2,3%; châu Âu tăng 2,6%; châu Đại Dương tăng 15,5%, trong khi châu Phi giảm 16,7%.

Trong 9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu 16,9 tỷ USD, tăng 7,4%. Ảnh: NN

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 24,4%, Hoa Kỳ với thị phần 19,8%, và Nhật Bản với thị phần 7,4%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính lớn nhất của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 9 năm 2026 của Việt Nam ước đạt 4,25 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 39,4 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản đạt 24,96 tỷ USD, tăng 11,3%; giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 4 tỷ USD, tăng 21,4%; giá trị nhập khẩu thủy sản đạt 2,44 tỷ USD, tăng 0,6%; giá trị nhập khẩu lâm sản đạt 2,81 tỷ USD, tăng 17%; giá trị nhập khẩu đầu vào sản xuất đạt 5,16 tỷ USD, giảm 12,8%; giá trị nhập khẩu muối đạt 30,2 triệu USD, tăng 19,9%.

Xét theo vùng lãnh thổ, Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính nhiều nhất từ các thị trường thuộc khu vực châu Á và châu Mỹ với thị phần lần lượt là 41,2% và 26,2%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị nhập khẩu NLTS chính của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 từ khu vực châu Á tăng 10,1%; châu Mỹ tăng 7,7%; châu Đại Dương tăng 3,3%; châu Âu giảm 3,8%; và châu Phi giảm 13,2%.

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc, Hoa Kỳ, và Campuchia, là 3 thị trường cung cấp các mặt hàng nông lâm thủy sản chính lớn nhất cho Việt Nam với thị phần lần lượt là 12,4%, 11,6%, và 9,4%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản chính của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 từ thị trường Trung Quốc tăng 11,2%, Hoa Kỳ tăng 21,2%, và Campuchia tăng 5,9%.