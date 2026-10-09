Xuất khẩu nội dung số: Làm rõ điều kiện hưởng thuế GTGT 0%

Doanh nghiệp sản xuất nội dung số cho khách hàng nước ngoài cần xác định đúng đối tượng và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để áp dụng thuế GTGT 0%. Ảnh minh họa.

Thuế TP. Đà Nẵng vừa trả lời trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sản xuất, phát triển nội dung số theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài. Doanh nghiệp thực hiện nội dung, đăng lên website hoặc kênh của khách hàng; hai bên nghiệm thu kết quả, sau đó xuất hóa đơn và thanh toán. Vướng mắc đặt ra là áp dụng thuế suất 0% hay 8%.

Trong trả lời, cơ quan thuế viện dẫn Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn để làm rõ căn cứ xác định dịch vụ xuất khẩu. Điểm cần chú ý là nơi tiêu dùng dịch vụ, cùng hồ sơ chứng minh giao dịch đáp ứng điều kiện pháp luật.

Theo điểm d khoản 3 Điều 17 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, sản phẩm nội dung thông tin số cung cấp cho bên nước ngoài có thể bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh dưới dạng số, được lưu giữ và truyền tải trên môi trường mạng. Cơ sở kinh doanh phải có hồ sơ chứng minh sản phẩm được tiêu dùng ngoài Việt Nam.

Thông tin chứng minh có thể liên quan đến tình trạng cư trú, địa chỉ thanh toán, địa chỉ trụ sở hoặc thông tin tương tự do khách hàng khai báo. Dữ liệu truy cập như địa chỉ IP, mã vùng điện thoại quốc gia và thông tin tương tự cũng được quy định đề cập.

Đối với dịch vụ xuất khẩu, khoản 2 Điều 18 của nghị định quy định điều kiện về hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, cùng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, việc xác định thuế suất cần xem xét đồng thời bản chất sản phẩm, đối tượng khách hàng, nơi tiêu dùng và chứng từ giao dịch. Doanh nghiệp không nên chỉ căn cứ vào việc nhận tiền từ nước ngoài để kết luận được áp dụng mức 0%.

Thông tư số 69/2025/TT-BTC yêu cầu người nộp thuế xác định đúng đối tượng áp dụng thuế suất 0% và xuất trình hồ sơ đáp ứng điều kiện khi cơ quan quản lý yêu cầu. Trong trường hợp được hỏi, Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp đối chiếu hoạt động thực tế với quy định để thực hiện.

Từ yêu cầu này, việc tổ chức hồ sơ ngay trong quá trình cung cấp sản phẩm có ý nghĩa quan trọng. Hợp đồng, tài liệu giao nhận, nghiệm thu, chứng từ thanh toán và thông tin về nơi tiêu dùng cần được lưu giữ, liên kết theo từng giao dịch để thuận tiện giải trình. Nếu còn vướng mắc về phân loại sản phẩm hoặc điều kiện áp dụng, doanh nghiệp cần cung cấp hồ sơ cụ thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.